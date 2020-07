Luis Majul continúa evaluando estrategias para tener el alcance mediático que supo ostentar años atrás pero que fue decayendo a medida que se conocieron sus oscuros mecanismos para operar en el mundo periodístico. De hecho, en las últimas horas, quien fue relacionado a la AFI del gobierno de Mauricio Macri lanzó un pedido desesperado en sus redes sociales para que sus seguidores vean el programa que realiza en La Nación +.

"ATENTI/ATENTI/ATENTI/ATENTI/ATENTI/ATENTI/ Por si alguien no se enteró YA ES OFICIAL: La Cornisa arranca TODOS LOS DOMINGOS a las 20. Hace 3 domingos que lo venimos haciendo en formato Edición Especial. Ya comprobamos que FUNCIONA. Así que te esperamos A LAS 20", fueron las palabras elegidas por Majul, haciendo principal énfasis en su nuevo horario y en el "experimento" de rating que (según él) fue exitoso.

Rápidamente, seguidores del periodista y otras personas que alertaron la presencia de su publicación no dudaron en contestarle con mensajes irónicos. "No es que no sepan el horario, es que ya no te miran", manifestaron desde una cuenta.

Por otro lado, una respuesta lo sentenció por completo: "No te ve nadie Pirincho, perdés con todas las señales de cable. 1,6 (de rating) medís... Hace casi 5 años hacés el mismo programa, con los mismos psiquiátricos que vos. La diferencia es que ellos lo hacen por plata".