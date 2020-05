El llanto desconsolado de José Maria Listorti en cámara por no poder festejar el cumpleaños de su mamá

José María Listorti soltó lágrimas en vivo al hablar con su madre, 'Chichita', quien cumplió 81 años durante la cuarentena. El humorista se emocionó porque no pudo ir a visitarla y está sola.

Este martes el conductor decidió compartir con sus seguidores la triste noticia. "Hoy cumple 81 años mi mamá. ¿Está sola hace más de 40 días. ¿Qué hago?¿Le mando un WhatsApp? ¿La saludo por la ventana de su casa? No sé. Estoy muy angustiado", escribió a través de sus redes sociales.

Luego, la producción del ciclo que conduce lo sorprendió con una llamada a su mamá y él no pudo contener el llanto al oír su voz. "En el 2020 no se cumplen años así que sigo teniendo 80", bromeó la mujer.

"Hijo querido, tengo una ventaja que no tienen muchas madres y es que te veo todos los días por la tele. Quedate tranquilo, te adoro. Mi otra hija está lejos y vos sos el apoyo que necesito. Te veo todos los días y me hace muy feliz. Soy mayor pero me adapto, la estoy pasando bien. Le hago caso a Alberto Fernández y a los infectólogos, que me indican que soy una persona de riesgo", aclaró con alegría.

Listorti, que no pudo hablar por la emoción, se recompuso y aseguró: "Quiero llevarte una torta, que veas a tus nietos, Franco y Bruno. Nos vemos aunque sea por la ventana. Sé que esto le pasa a todo el mundo y no sé si está bien lo que digo, pero tengo ganas de abrazarla. Voy con alcohol en gel. Me supera, vivo a seis cuadras y es tan básico lo que quiero. Somos muy unidos, hablamos todos los días. Mamá, es muy probable que te toque el timbre. Te pido permiso", advirtió Listorti. Y agregó: "Le dijimos que venga a casa a pasar la cuarentena y no quiere".

Pero 'Chichita' le dejó en claro: "Nos abrazamos virtualmente. Nunca pensé que me iba a tocar esto y hay que salir adelante y ser cuidadosa. Sé que los viejos nos ponemos caprichosos pero yo no, porque quiero seguir viviendo para disfrutar lo que Dios me dio, que es mucho".