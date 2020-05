Eduardo Feinmann y Jonatan Viale se enfurecieron con El Destape y defendieron a Clarín y a Techint

Después de que El Destape publicara en exclusiva la semana pasada que tanto Techint como el Grupo Clarín reciben ayuda del Estado para pagar sueldos mientras reparten ganancias a accionistas y despiden trabajadores, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale se enfurecieron. Por eso, este lunes salieron rápidamente a defender a capa y espada a dos de las compañías más poderosas y ricas del país y apuntaron contra este medio.

Techint y Clarín tienen fuertes ganancias aún en este contexto de crisis sanitaria y económica. En el caso de la industrial, sus dueños o familiares blanquearon millones durante el macrismo y despidieron trabajadores en plena pandemia. Clarín en cambio, empezó a pagar salarios en cuotas y dejó de financiar ciertas actividades, pero distribuyó utilidades irrisorias entre sus accionistas. Ambas tienen cuentas en guaridas fiscales.

Pese a eso, el Gobierno las incluyó en el programa de ayuda para el pago de sueldos, como parte del "Programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción" o "Programa ATP", cuyo objetivo es "dar alivio económico inmediato a aquellas empresas y trabajadores afectados directamente por la caída de la actividad económica luego de las medidas de contingencia implementadas durante la Emergencia Sanitaria".

Uno de los problemas de ese programa es el diseño de otorgamiento, que requiere que las empresas hayan tenido una reducción "sustancial" en sus ingresos después del 12 de marzo, algo que Techint y Clarín lograron demostrar, pero muchas Pymes no. El resultado es una nueva transferencia de recursos públicos hacia el sector más concentrado de la economía.

Frente a la noticia, los dos periodistas ultramacristas buscaron denostar a El Destape, describiéndolo como "kirchnerista" y "chavista k". "El gobierno le da ATP por ejemplo al Grupo Clarín y a Techint, dos grupos con los cuales el kirchnerismo más duro no se lleva muy bien. Hoy salió Oscar Parrilli en una radio a decir que 'no le gusta que el gobierno le de ATP a las empresas que fugan dinero'", remarcó Viale a la vez que aseguró que existe una supuesta "interna muy clara", entre "un sector que quiere ayudar a todas las empresas" y otro que "no a todas".

Pese a que el artículo de Ari Lijalad no apuntaba al lineamiento ideológico sino a una cuestión meramente económica y crítica, los conductores de A24 manipularon la información para proteger a Techint y a Clarín, dos de los grupos empresarios más ricos del país.

Mientras Viale obvió el dato de los despidos y aseguró que el gobierno con ese apoyo financiero "está generando trabajo", Feinmann sostuvo que quienes critican la medida "se quieren llevar puesta a la República".

Además, Feinmann también volvió a criticar la cuarentena: "Si a mi me ayudan a pagar el sueldo no es porque no lo quiero pagar, es porque me paraste, te metiste en mi casa y me obligaste a parar. El propio Estado es el que te dijo 'quedate en tu casa, no hagas nada, no produzcas'".