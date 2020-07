Coronavirus: Liberman destrozó a Mirtha Legrand y Andy Kuznetzoff

A raíz de los últimos casos de coronavirus detectados en el ámbito televisivo, el periodista Martín Liberman destrozó a Mirtha Legrand y Andy Kuznetzoff. Además pidió sanciones más duras a quienes no acaten los protocolos sanitarios en los medios de comunicación.

Desde que empezó la cuarentena, los ciclos de entretenimiento recibieron muchas críticas por seguir haciendo programas a pesar del coronavirus. Así es como Juana Viale, Andy, Marley o Lizy Tagliani recibieron diferentes reproches en redes sociales.

Consultado sobre esta situación, Liberman fue muy duro: "Discutía mucho con Germán Paoloski que somos muy amigos, le dije que está loco yendo a la tele con tres hijos. Nosotros somos muy amigos y se lo digo porque es lo que siento. Perfectamente puede tener razón él, y está muy bien al decir que no está prohibido y se puede. Pero no me digan que es esencial un programa donde toman vino y se preguntan cuándo fue la primera vez, como tampoco es esencial que yo vaya a una radio a hablar de fútbol".

"El ENACOM ha sido muy tibio para decir lo que se puede y lo que no se puede hacer, tendría que haber sido más firme con la decisión de restringir la cantidad de gente presente en los estudios. Dicen que la tele es esencial, pero no es lo mismo yo hablando de Tévez y Riquelme, que un noticiero en vivo desde un hospital en este contexto", sentenció.

En ese sentido, remató: “Yo entiendo que hacerlo por pantallas no tiene la dinámica de siempre, pero nadie va a dejar de estar con ellos porque la comida sea en forma virtual o hagan un punto menos de rating. Para mí es momento de apechugar y entender que estamos en pandemia y hay que bancársela un poco".