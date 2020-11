Baby Etchecopar atacó a Florencia Kirchner y Feinmann la defendió

El periodista macrista lanzó una contundente en apoyo a la hija de Cristina Kirchner.

En el pase de su programa con el de Baby Etchecopar, Eduardo Feinmann expresó su pesar respecto a sus polémicas frases en torno a Florencia Kirchner, a quien pidió separarla de las acusaciones de corrupción. Como si fuese poco, se mostró arrepentido de haberla criticado en el pasado. "De corazón, me arrepiento de haberla hecho doler", afirmó.

"La verdad, de corazón, me arrepiento de haber hecho doler a Florencia Kirchner en algún momento por algo que haya dicho. Sé que me van a putear con esto. Pero digo la verdad, no soy políticamente correcto", reflexionó el conductor de "Alguien tiene que decirlo" (Rivadavia), dejando helados a sus colegas macristas.

La defensa a Florencia se debió a los agravios que escupió Baby Etchecopar hacía el Presidente Alberto Fernández por decir que "los ricos no sufren inseguridad". "Hablan como si ellos vivieran en un dos ambientes del FONAVI", arremetió el conductor macrista, acusando que Cristina Fernández de Kirchner "tiene una hija con 6 palos verdes en una caja fuerte y nunca laburó".

"No voy a coincidir con ustedes. Prefiero no hablar de Florencia Kirchner; es más, me arrepiento de haber hablado mal de ella en su momento. Es una chica que nunca fue funcionaria y es una mujer enferma. No es una chica -se corrigió-, es una mujer enferma. En esta no voy a coincidir con ustedes. La verdad, de corazón, me arrepiento de haber hecho doler a Florencia Kirchner en algún momento por algo que haya dicho", argumentó Feinmann, frenando en seco los comentarios de odio de Etchecopar.

Para tratar de congraciarse con su colega, Baby expuso: "Yo estoy hablando de los 6 palos verdes. Una cosa es la enfermedad de la chica y otra son los 6 millones de dólares que tiene en la cuenta". "Métanse con Máximo Kirchner, métanse con Cristina, que es la más corrupta de la historia. Para mí Florencia es otra cosa. Yo la separaría. Es una cuestión mía personal", cerró Feinmann, contradiciendo la opinión macrista de sus compañeros.