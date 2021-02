El presidente del Grupo América, Daniel Vila, hizo referencia a la nueva línea editorial de La Nación + y a la versión que pone a Mauricio Macri como uno de los empresarios que está detrás de las nuevas inversiones en ese medio de comunicación. "No me cabe ninguna duda", sostuvo al ser consultado y, además, agregó: "Detrás de eso hay un proyecto político, no uno periodístico".

En ese mismo sentido, Vila cruzó duramente al actual director del diario La Nación, Fernán Saguier, y sostuvo: "Tiene una falta de ética periodística absoluta. Esas cosas no se hacen. No se puede ir a robar gente a otro lugar. Esas cosas faltan a la ética periodística. Detrás de eso hay un proyecto político, no uno periodístico".

Por otro lado, aseguró que "sin el antikirchnerismo Macri no existiría" y añadió: "Todo aquel que está en contra ideológicamente del kirchnerismo aún encuentra en Macri una figura para respaldarse. No es un buen presidente, no es un hombre trabajador. La Argentina necesitaba, y necesita hoy, gente que trabaje"

En ese sentido, en la entrevista que le brindó a Perfil, Vila hizo referencia a cuál sería el rol de Mauricio Macri detrás de La Nación: "Macri haciendo el foundraising para el canal con un montón de empresarios amigos: Techint, el señor Caputo, el señor Mercado Libre". El "foundraising" es la captación de fondos para poder invertir sobre una empresa. Ante la repregunta, disparó: "A veces es difícil confirmar. Pero cuando sumás 1+1+1+1+1, la cuenta da"

Ya a fines de enero, Roberto Navarro había revelado al aire en El Destape Radio que Mauricio Macri adquirió "una importante participación accionaria" en el diario La Nación y enfatizó que su plan es volver a la carrera política para intentar aglutinar a la derecha argentina: "Macri piensa que puede volver, por eso lo compró", aseguró el periodista.

"Se lo dijo sin disimulo a Jonatan Viale personalmente, 'vamos a hacer grandes cosas en LN+'", destacó Navarro en su editorial de El Destape Radio. "Feinmann, Viale, Leuco, Majul descargaran sus discursos de odio cada noche desde el 1° de marzo. El compromiso del grupo es que esas editoriales se transcribirán en la home de La Nación al día siguiente", agregó el conductor de Navarro 2023.