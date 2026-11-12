Un médico estético lo confirma: “Si tuviera que elegir una opción para una piel de 60 años con sequedad y tirantez, me inclinaría por una mascarilla en crema”.

Con el paso de los años, la piel pierde parte de su capacidad para retener agua, disminuye la producción de colágeno y se vuelve más vulnerable a la sequedad y la pérdida de elasticidad. Por eso, a partir de los 60, además de mantener una rutina de limpieza, hidratación y protección solar es importante incorporar una mascarilla para atender necesidades específicas del rostro.

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Conocer qué productos y activos son más beneficiosos para la piel a partir de esta edad es clave para ver resultados. El doctor Félix Díaz Caparrós, director médico de Clínica Díaz Caparrós, explicó en TELVA que "las mascarillas mejoran la hidratación, alivian la tirantez, refuerzan la barrera cutánea y suavizan temporalmente las líneas; sin embargo, no hay que confundir una piel más hidratada con una piel rejuvenecida".

El mejor activo para cuidar la piel a los +60, según médicos estéticos.

Qué mascarilla elegir según las necesidades de la piel madura

A partir de los 50 años, la elección de una mascarilla debería depender de las características de cada piel. Para tratar las líneas finas asociadas a la deshidratación, el especialista recomienda buscar fórmulas con ácido hialurónico, glicerina y pantenol. Estos ingredientes ayudan a captar y retener agua, mejoran la hidratación y suavizan temporalmente la apariencia de las arrugas superficiales.

También pueden incorporarse productos con niacinamida, que contribuye a reforzar la barrera cutánea. En cambio, cuando la preocupación es la pérdida de firmeza, los péptidos y los antioxidantes pueden ayudar a mejorar el aspecto superficial del rostro. No obstante, el médico aclara que ninguna mascarilla consigue un verdadero efecto lifting ni reposiciona los tejidos faciales.

La mejor mascarilla para la piel seca a partir de los 60

Cuando la piel presenta sequedad, tirantez o sensación de incomodidad, es importante elegir ingredientes que ayuden tanto a hidratar como a reforzar la barrera cutánea. En estos casos, Díaz Caparrós recomienda "mascarillas con ceramidas, escualano, ácido hialurónico, glicerina y pantenol".

El mejor activo para cuidar la piel a los +60, según médicos estéticos.

Las ceramidas ayudan a fortalecer la barrera protectora, mientras que el escualano aporta propiedades emolientes. Por su parte, la glicerina y el ácido hialurónico favorecen la hidratación. "Cuando una piel está muy seca, no basta con aportarle agua; también debemos ayudarla a evitar que la pierda", explica la especialista.

En cuanto al formato, su elección es clara: "Si tuviera que elegir una opción para una piel de 60 años con sequedad y tirantez, probablemente me inclinaría por una mascarilla en crema o una fórmula nocturna reparadora".

Cada cuánto utilizar una mascarilla facial después de los 50

Para muchas personas, una o dos aplicaciones semanales son suficientes, aunque la frecuencia depende de la fórmula y de la tolerancia de cada piel. Las mascarillas de tejido son una alternativa muy práctica para conseguir hidratación y un aspecto descansado antes de un evento, mientras que las de hidrogel ofrecen una sensación refrescante. Por otro lado, las nocturnas permiten prolongar el cuidado durante las horas de sueño.

El especialista también recomienda evitar el abuso de productos exfoliantes, especialmente cuando la piel es sensible o tiene la barrera cutánea debilitada. Las mascarillas son un complemento de la rutina de belleza, pero nunca son un reemplazo de los cuidados diarios. La limpieza suave, la hidratación y el protector solar siguen siendo fundamentales para mantener una piel saludable.