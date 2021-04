Nancy Pazos destruyó a Mauro Viale tras su muerte: "Hijo de p..."

"Conmigo fue el peor de todos", aseguró Nancy Pazos sobre Mauro Viale.

Tras la muerte del periodista Mauro Viale, el pasado domingo luego de contagiarse coronavirus y sufrir una neumonía bilateral a causa del coronavirus, muchos fueron los homenajes y los colegas que lamentaron su fallecimiento. Sin embargo, no todas las personas que trabajaron junto a él guardan los mejores recuerdos. Este fue el caso de Nancy Pazos, quien no dudó en recordar al protagonista de una forma sumamente negativa.

"Conmigo fue un hijo de puta. El peor de todos. Necesitaba decirlo después de tantos homenajes", sentenció Nancy Pazos, quien ha tenido experiencias poco felices (según su declaración en Twitter) al momento de trabajar junto a Mauro Viale. Su comentario generó debate y planteó miradas opuestas: por un lado destacaron la valentía de la periodista al no sumarse a la ola de homenajes mientras que, por el otro, recriminaron su "falta de respeto" por la familia y la memoria del recientemente fallecido.

Luego de sus palabras en Twitter, una de las personas que le contestó su estado le preguntó por qué lanzaba esta acusación luego de haber manifestado en el aire de Flor de Equipo que Mauro Viale "era un buen periodista". Lejos de esquivar la consulta, Nancy Pazos aseguró: "Porque soy respetuosa del lugar donde trabajo. El clima era de homenaje y yo no dije nada que no piense. Dije dos veces al aire que no me llevaba bien. Que yo era la Samid femenina".

Mauro Viale, un ícono del periodismo televisivo

Mauro Viale murió durante la tarde a raíz de un paro cardíaco después de haber sido internado por coronavirus. El periodista y locutor de trayectoria de 73 años falleció como consecuencia de la enfermedad luego de haber sido ingresado durante la semana y, sin lugar a dudas, su partida marca un antes y un después en la televisión argentina en la que Viale se lució en todos los horarios.

Viale sufrió algunos síntomas durante la mañana del sábado, fue a hacerse el hisopado y el resultado arrojó que padecía el Covid-19, por lo que inmediatamente fue aislado e internado. El padre de Jonatan Viale había sido traslado a una sala común pero el estudio reveló que tenía comprometidos los pulmones debido a que su contagio llevaba días y se le sumó una neumonía bilateral.

En los últimos años, el periodista se destacó como estrella en las señales del Grupo América: A24 y América TV en donde mantuvo su estilo polémico y contestatario tan característico desde sus albores en la televisión.