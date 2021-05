Fuerte descargo de la hija de Mauro Viale en Radio Rivadavia

Ivanna Viale, la hija del periodista fallecido el 11 de abril, condujo por primera vez en El Gíglico, ciclo radial que condujo Mauro Viale en Radio Rivadavia hasta su fallecimiento a causa del covid-19. La joven recordó a su padre pero también al entorno laboral del periodista para quienes lanzó un polémico mensaje: "No se juega con la gente, con el abuso de autoridad”, sentenció ante el micrófono.

“Voy a seguir por vos, por lo que vos querías. Desde mi lado voy a estar acá, haciendo lo mejor”, inició Ivanna, hermana del también periodista Jonatan Viale, junto a sus compañeros, Lucas Mella y Hernan Latcher, en el ciclo matutino de Radio Rivadavia. "A mí se me fue mi papá, a mis hijos se les fue el abuelo. A mi mamá, su compañero de toda la vida. Yo traté de escribir que tengo que rearmarme y ser lo que él quería, continuar con este legado", continuó.

Tras recibir la bienvenida de sus compañeros, Ivanna solicitó: "Déjenme decir algo y, por favor, no se ofendan. Hay algo que tengo ganas de decir hace tiempo". “No se juega con la gente, con el abuso de autoridad y menos con la trayectoria y buena gente como era mi viejo. Dedicado para el que sabe esto", lanzó. "Jugaron con él hasta el último momento. Eso no se hace. Si eso terminó de debilitarlo, aún más, les digo que se hagan cargo de esto que digo. Eso no es ser buena gente".

"Por un mísero punto de rating, reventar a una persona de tanta trayectoria, de tanto honor y ganas de laburar como era mi viejo... Acá está la voz de mi papá que nunca lo pudo decir, pero sí me decía 'Ivi, estoy muy cansado y lo tengo que hacer igual, porque sino...'. No voy a continuar más", completó. Estas polémicas observaciones estarían lanzadas hacia Grupo América puesto que, hasta su deceso, Mauro Viale condujo Mauro, la pura verdad en América y A24 en dúplex, Más Que Noticias​ en A24, El Gíglico en Radio Rivadavia y La pura verdad en Radio Colonia.





El Giglico, el programa que condujo Mauro Viale hasta sus últimos días, se emitía de 9 a 12 cada domingo por Radio Rivadavia. Esta nueva versión que incluyó a su hija en la silla que él ocupaba, se redujo a una hora en una suerte de homenaje para el periodista que revolucionó a la televisión argentina. Según dejaron entrever desde la AM 630, en los próximos días, las autoridades de la radio definirán quién ocupará el horario de 9 a 11 de los domingos a partir del domingo 16 de mayo.