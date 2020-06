Baby Etchecopar estalló de furia contra Mauricio Macri y la coalición de Juntos por el Cambio. Más allá de que confesó haber votado al ex presidente de la Nación en las últimas elecciones, disparó con munición gruesa contra él y sus colegas. "Los amarillos son todos unos cagones, todos", expresó el periodista de A24.

"Los amarillos son todos unos cagones, todos. Menos (Patricia) Bullrich, son todos unos cagones. ¿Sabés lo que te hacen? Te llaman por teléfono y te dicen: '¿Vos sabés lo que me hizo ahora?' y les digo '¿Querés que lo diga?' (La respuesta es) 'No, dejá que se enoja Mauricio'. Son todos unos cagones. Es un club privado de cagones", sentenció el conductor de Basta Baby.

Por otra parte, Etchecopar agregó: "Estamos como estamos por estos cagones, y yo los voté, y lo defiendo a Mauricio, pero son unos cagones”. Acto seguido, comenzó a analizar el paso de María Eugenia Vidal como gobernadora de Buenos Aires y no le tuvo piedad.

"Para mi opinión, con todo respeto, Vidal fue un invento amarillo, que le decían vos tenés que hacerte Heidi. 'Hola, cómo les va', y la gente no se lo compró. No me parece una gobernadora que cambió la historia. El que gobierna tiene que tener huevos e ir al frente de la tropa", exclamó el conductor, visiblemente molesto con la fuerza política a la que apoya pese a los disgustos que la misma le genera.