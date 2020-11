Nancy Pazos, sin lugar a dudas, ha dado que hablar muchísimo con las declaraciones que realizó en las últimas horas durante el programa PH Podemos Hablar, emitido por Telefe y conducido por Andy Kusnetzoff. En la edición del último sábado por la noche, la periodista reveló una anécdota en la que dejó muy mal parado al ex presidente de la Nación Mauricio Macri, en la que lo calificó de "maltratador".

Ante la atenta mirada de los demás invitados Guillermo Moreno, Florencia Peña y Marcela Kloosterboer, la ex esposa de Diego Santilli -Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- relató en detalle cuál fue el diálogo que tuvo con Macri durante el casamiento del hermano de Horacio Rodríguez Larreta.

"En ese momento, Macri quería ser candidato a presidente y tenía sólo el plan A. Y yo le dije: 'Tenés que armar el plan A, plan B... Además, tenés que buscar gente en el Interior'. Todavía no se había aliado con el radicalismo. Fue una charla de política. Yo hacía un montón que no charlaba con él sobre política. En un momento, le dije: 'Bueno, cuando quieras hablamos de política, siempre y cuando tomes mi palabra como Nancy Pazos y no como la esposa de Santilli'", contó.

"Y ahí lo miré y le dije: 'Vos no podés tan hijo de p... Te digo la verdad: sos un horror"

Aun así, la respuesta del líder de Juntos por el Cambio fue descalificadora: "Y me dijo: 'No, no. Si cuando vos hablás, yo siento que habla Nancy Pazos. El problema es que cuando habla él, no sé si es Nancy Pazos o Diego Santilli'. Y ahí lo miré y le dije: 'Vos no podés tan hijo de p... Te digo la verdad: sos un horror. El tipo labura a full para vos y lo estás ninguneando de esa manera. Disculpame, pero me voy a bailar con el mejor de la fiesta, que obviamente es mi marido. No sos vos'".

"Fuera de broma, en el libro en el que el hermano de Macri cuenta un montón de cosas de él, la verdad es que tenía unas características personales muy espantosas, muy espantosas..."

Sin embargo, el momento que más sorprendió a todos los invitados fue cuando Nancy dio a conocer las características de Macri dentro del mundo de Juntos por el Cambio y encontró similitudes con lo que manifestó su hermano en el libro escrito por Santiago O'Donell, que fue publicado hace algunas semanas: "Fuera de broma, en el libro en el que el hermano cuenta un montón de cosas de Mauricio, la verdad es que tenía unas características personales muy espantosas, muy espantosas... Fue muy maltratador de la gente que laburaba para él. Yo viví el ninguneo a Diego como vi el ninguneo a mucha gente. Terminé detestándolo por cómo lo maltrataban. Era desconfianza..."

Andy Kusnetzoff tomó la palabra y le consultó a Pazos si su tensa relación con Macri provocó algún inconveniente en la relación que tenía con Santilli: "No, no... Ya estaba todo... Fue lo mejor que nos pudo pasar. Diego era muy respetuoso de lo que yo decía o hacía. Él es lo mejor que me pudo haber dado en la vida: tres hijos maravillosos. En ese momento que se iba con otra, lo odié, pero la verdad es que es una persona que yo quiero y quiero que le vaya bien".