Mau y Ricky Montaner por la rivalidad con su padre “Llegó a pelear”

Los cantantes de reggaetón revelaron cuán feroz es su pelea con su progenitor en el reality de canto donde son jueces.

Mau y Ricky Montaner se abrieron ante el público y hablaron sobre sus proyectos musicales, su trabajo en La Voz Argentina, la relación con su padre y más. En un reciente reportaje, los hijos de Ricardo Montaner ofrecieron información desconocida sobre sus vidas, en especial, algunos detalles picantes sobre la competencia con su progenitor en el reality donde los tres se desempeñan como coaches.

“Llegamos diciendo: ‘Hay que respetar a nuestro padre’. Pero cuando este cabrón llegó con tanques, bazukas. Porque él llegó a pelear sin que fuera en broma. Ahí, Ricky y yo dijimos: ‘Ah, esto es un juego sucio. Bueno, vamos a jugar”, comentó Mau, el menor de los hermanos, en diálogo con Ciudad Magazine. De esa manera, el cantante aseguró que, en un principio, pensaba que Montaner no les haría una gran competencia por ser sus hijos, pero no fue así. “Antes llegábamos con el respeto y demás. Y aunque seguimos respetándolo, buscamos la forma de ganarle”, remató.

Luego, Ricky hizo referencia a que, con el correr de los programas, la tensión entre los hermanos y su padre cada vez se tornó más profunda. “Van a ver cómo con el paso de los capítulos la cosa se va poniendo más sucia. Cada vez más sucio”, comentó el prometido de Stefi Roitman y aseguró que las peleas con su padre se acrecentarán en el futuro.

A pesar de esas declaraciones, en otro momento de la entrevista, Mau y Ricky llenaron de elogios a su padre, al referirse a su talento como cantante. “Montaner canta como los dioses, pero hay gente que canta mejor que él. Pero Montaner es Montaner no por lo bonito que cante. Hay artistas que tienen un rango más alto que mi papá, pero es el todo como artista. Su manera de comunicar, sus letras, sus melodías, cómo su voz cae sobre las melodías que compone, los arreglos musicales. Todo tiene que ver”, lanzó el mayor de los hermanos.

Reivindicaron su lugar en el show

Ante algunas críticas que recibieron por su supuesta falta de talento y trayectoria, los reggaetoneros no se quedaron callados y respondieron de manera contundente. “Llevamos varios años, varios hits, canciones. Hay una generación de gente que quizá no conoce tanto nuestro trabajo, que es la generación de nuestro padre que dirán que no estamos capacitados para nada”, expresó Mau y continuó: “Que Lali tampoco, pero porque no conocen nuestra trayectoria”.