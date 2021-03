Al igual que sucedió durante el 2020, la aparición de un caso positivo de Covid-19 en algún equipo artístico, determina el aislamiento de todos los compañeros de trabajo. Esta vez, Federico Bal debió ser aislado por protocolo tras un caso positivo dentro de Telefe y de los contactos estrechos laborales del hijo de Carmen Barbieri.

Según pudo confirmar el portal Primiciasya.com, Federico iba hacia el teatro para realizar la función de "Mentiras inteligentes" cuando recibió un llamado desde Telefe. Allí le pidieron que se aísle porque había un compañero de técnica que trabaja con él que dio positivo.

Federico Bal debió ser aislado por protocolo tras un caso positivo dentro de Telefe

El actor tuvo que regresar a su casa, mientras que desde el equipo de prensa de la obra "Mentiras inteligentes" confirmaron que la función de la obra se realizaría igual con el actor de reemplazo.

Recordemos que hace unas semanas cuando dio positivo Paula Chaves, Fede también debió ser aislado por prevención. El actor que lo reemplaza en el teatro es Guido Gastaldi quien ya tomó su lugar cuando pasó lo de la esposa de Pedro Alfonso.

After Hour, el primer spinoff de MasterChef Celebrity 2

Cuando en el poster oficial de Masterchef Celebrity 2 apareció Dolli Irigoyen los fanáticos del reality se ilusionaron con la posibilidad de que Telefe hubiese fichado a la cocinera para ser la cuarta jurado. Pero los planes para Dolli resultaron ser bien diferentes ya que conducirá su propia competencia gastronómica, After Hour. ¿Cómo será el primer spinoff que dará una segunda chance a los eliminados, qué podemos esperar y cuándo comienza?

"Estoy super agradecida porque es impresionante los niños y jóvenes que antes no veían televisión y se engancharon con MasterChef. Les gusta ver cocina y eso me encanta. Va a ser un programón. Nos vamos a divertir mucho. Vanos a arrancar después de las dos semanas de MasterChef. Van a ser duelos de a dos famosos. El primero será Mariano Dalla Libera, quien deberá competir con el cocinero eliminado de esta semana", arrancó Dolli Irigoyen en un vivo de Instagram junto a Fede Bal, que será el conductor del programa y el host digital del reality oficial.

Sobre las cosas que tendrá en cuenta a la hora de evaluar a los famosos, Dolli remarcó: "He sido jurado en muchas oportunidades, en concursos muy grosos de Chile y Francia. Uno aprende de cada experiencia. Me va a importar mucho el sabor. Puede sonar apetitoso, pero si el plato no tiene gusto a nada es una desilusión. Después tienen que aprovechar los ingredientes, ser prolijos, concentrarse y tener una buena presentación".