El futuro de MasterChef tras el termino de MasterChef Celebrity 2.

¿Se viene un MasterChef Celebrity 3? Darío Turovelzky, uno de los directivos de ViacomCBS, propietaria de Telefe, adelantó que sucederá con el futuro de MasterChef tras la finalización de la segunda temporada de la edición con famosos. "Tanto Bake Off como Masterchef van a seguir estando en Telefe", confirmó.

"Tanto Bake Off como Masterchef van a seguir estando en Telefe. Ahora en Europa acaba de salir una versión de Masterchef Senior, que es difícil en esta época de riesgo pero súper interesante. Para nosotros este tipo de proyectos de envergadura los tomamos como franquicias. Esto quiere decir que van a volver, seguramente tengan una ventana o espacio entre temporada y temporada pero son contenidos que siguen funcionando en el mundo y se reversionan", expresó Turovelzky en una entrevista con Forbes.

Esto quiere decir que más temprano que tarde veremos en Telefe nuevos realities derivados del mega éxito MasterChef. ¿Habrá famosos involucrados en las nuevas propuestas? Aún no se sabe pero lo que sí ya está confirmado es que el formato no está muerto.

¿Cuánto cuesta el segundo de publicidad en MasterChef Celebrity 2?

El dato más llamativo es que el segundo de publicidad en el show cuesta $195.000, lo que equivale a un 30% más que en la primera temporada, donde se cobraba $150.000. “Teníamos en carpeta para hacerlo dos años antes, pero por esas circunstancias no pudimos. No teníamos comprada la licencia aunque si habíamos acordado de palabra con los dueños del formato que volvería a Telefe”, comentó el ejecutivo durante una entrevista con la revista Forbes. Cabe destacar que la compañía estadounidense ViacomCBS maneja las riendas de Telefe desde 2016 cuando la adquirió por US$ 345 millones.

Asimismo, Turovelzky resaltó cuál es la fuente de ingresos más redituable: "Desde un punto de vida de ingresos no miramos nada más la parte de la tanda porque para nosotros fue muy importante el incremento que tuvimos en la segunda temporada en lo vinculado a las PNTs. Se dio un aumento significativo. Pudimos capitalizar mucho más los atributos de calidad del programa y ahí tuvimos un punto de ganancia"

Sobre la idea de llevar adelante un MasterChef con famosos, Turovelzky señaló: "Analizamos audiencias y tendencias y vimos que el formato celebrity tuvo una repercusión global muy fuerte. Se dio también en una circunstancia y contexto de COVID en el que estábamos en casa y aprendimos a cocinar algo. Creíamos que era un gran momento para lanzar este proyecto y nos pusimos a trabajar en el casting”.