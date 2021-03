No cabe duda alguna al afirmar que Damián Betular es uno de los jurados más queridos en MasterChef Celebrity. De hecho, no sólo es alabado por los competidores del certamen culinario: también es adorado por sus seguidores de las redes sociales. Y en las últimas horas, precisamente en Twitter, quien saltó a la fama gracias a su rol de juez en Bake Off compartió una imagen vieja en la que su apariencia era totalmente diferente a la actual.

Sin barba y con lentes diferentes a los que suele usar en la actualidad, Damián Betular publicó una imagen de su primera aparición en Telefe. "Primera vez", manfiestó el jurado, haciendo alusión al momento en que fue invitado por MasterChef Argentina para ser uno de los jueces de turno. Por ese entonces, el tridente del jurado estaba compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis.

Con el paso del tiempo, Damián Betular se ha transformado en una referencia para MasterChef Celebrity. Ingresó en lugar de Krywonis, quien no aceptó regresar al certamen de cocina. De este modo, el maestro de la pastelería ocupó su lugar y rápidamente se ganó el respeto de los televidentes a punto tal de ser uno de los indispensables del ciclo conducido por Santiago del Moro.

En cuanto a los memes que confeccionaron tras la imagen de Betular, los mismos fueron realizados con humor y cariño por parte de las personas que empatizaron con el chef y lo siguen gala tras gala y a través de sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram. Aquí están las publicaciones más desopilantes que recibió Damián, uno de los preferidos del público.

Los memes por la foto vieja de Damián Betular sin barba