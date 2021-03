Sin lugar a dudas, Alex Caniggia es uno de los participantes más destacados y sorpresivos de MasterChef Celebrity 2. El mediático es uno de los participantes más extravagantes en el concurso culinario, pero a medida que pasan los programas se conoce más de su historia personal e íntima que nadie sabía. Por ejemplo, su mayor temor: el pescado. Según contó el hermano de Charlotte, tuvo una mala experiencia con esta comida a tal punto de quedar en riesgo de perder la vida y eso lo atormenta hasta hoy.

Todo comenzó cuando se generó un tenso cruce entre Germán Martitegui y Caniggia, ni bien el joven se acercó al jurado y presentó su plato, que consistía en pinchos de pescado y vegetales, melón grillado con salsa de palta. Martitegui no dudó en desafiarlo: "Ya que sos tan gallito, vamos a hacer una prueba. Vení y probá", lanzó.

Alex se puso visiblemente nervioso y explicó el motivo por el cual no pudo degustar el pescado. "No, no. El pescado lo odio. Me intoxiqué posta, cuatro veces, y no lo comí más. Casi me muero. Prefiero ser último antes que probar el pescado", contestó el participante.

Alex Caniggia hizo el mejor plato de la noche

A la hora de la devolución, luego de que el jurado degustara su plato, Alex Caniggia recibió una numerosa cantidad de elogios. "Acá es donde brota toda la magia de ‘MasterChef’. Este melón está fuera de lo que hemos visto, nunca me lo imaginé así grillado, dulce. Es un melón extraterrestre. El sabor es único", dijo Donato de Santis.

Después, llegó el turno de Germán Martitegui, quien coincidió con Donato a la hora de calificar el plato de Alex Caniggia. "Te voy a decir una cosa. Ese melón así caramelizado, desconocido para mí, podría haber sido lo único que servías. Podría ser, en un chiringuito de la playa, lo único que se sirva. Solo el melón. Es una joya", manifestó el chef.

"La bruschetta está muy bien, los cornalitos están crocantes, todo está bien. Realmente todo el menú es una delicia", sumó después el jurado de MasterChef Celebrity 2. De esta manera, cuando los especialistas tuvieron que deliberar qué participante debía subir al balcón por su desempeño en la noche del jueves, los tres chefs coincidieron en que Alex Caniggia fue el famoso más destacado de la velada.