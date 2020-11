Desde que se inició MasterChef Celebrity, sus nombres están enlazados. Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui dan que hablar en redes sociales y hace ya tiempo tienen una relación particular. Mientras el cocinero se muestra muy riguroso y serio con los demás participantes, es distinto con la modelo que logra descolocarlo y hasta sacar a relucir toda su timidez. Los rumores son muchos y crecen con el paso de los días.

Si bien la gente se ilusiona con un posible romance, Martitegui puso un freno a los dichos de la prensa: "Cuando me vio me dijo 'ay qué linda sonrisa que tenés', nadie nunca me dijo eso y se me cayó el personaje, frente a eso me sale sonreír. Pero lamento decirles que esa es toda mi relación con ella, soy jurado y ella participante". De todas maneras, la vedette se prende al juego y continúa buscando conseguir algo más.

Esta vez, mientras el cocinero se recupera del COVID-19, aprovechó para ponerse una remera más que especial para la gala del jueves. ¿Qué tenía en su pecho? La cara del chef dentro de un corazón. Y ante esto, Germán no dudó en responderle por medio de su Twitter. "¡Gracias, Vicky! Ya estoy mejor", escribió junto a un emoji tirando un beso. Como era de esperarse, la gente enloqueció.

Durante la noche, antes de probar su plato, Dolli Irigoyen, quien reemplaza a Martitegui por el momento, aprovechó para recordar los constantes rumores de coqueteo que hay entre ambos. Por eso, no dudó en consultar: "¿No lo extrañás a Germán?". Ante esto, Vicky no dio vueltas: "Sí, lo extraño". Y allí reveló la remera estampada. "Quiero hacer esto un minuto, ya que Germán no está. Quiero que sepa que igual está presente, esto es para él".

Si bien la situación generó sorpresa en los participantes, que se divirtieron con Xipolitakis y hasta se mostraron incrédulos, Damián Betular no pudo contener la risa: "Estoy sin palabras, pero sin palabras". De todas formas, bancando su gesto de apoyo para el chef ausente, Vicky sentenció: "Ojalá se recupere pronto, es mi cábala de esta noche".

El mensaje de Germán:

El momento: