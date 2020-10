El extraño sueño de Leticia Siciliani que ruborizó a Martitegui en MasterChef

En la última edición de MasterChef Celebrity, Leticia Siciliani y Germán Martitegui protagonizaron un incómodo encuentro. La participante tuvo que cocinar un plato brasileño y, durante varios minutos, se guardó una anécdota en la que le reveló que soñó nada menos que con el exigente jurado.

A la hermana de Griselda Siciliani le tocó armar un plato del Norte de Brasil: una moqueca con farofa y camarón palito. Pese a que se olvidó de tomar el pan rallado para poder terminar bien la comida, terminó realizando un buen papel en la cocina. Aun así, antes de que hiciera la presentación ante Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, le hizo un adelanto a la cámara que la estaba filmando: "Me pasó algo fuerte con Germán y no sé si contárselo ahora o en la devolución".

Luego de que los catadores analizaran su comida, Leti se sorprendió al ver a Martitegui (54 años): "¡Ay, por Dios!". Ante semejante comentario, el chef se sorprendió: "¿Qué pasó?". Y fue en ese entonces que ella le confesó: "Que antes me viniste a hablar y no te presté tanta atención, porque me había pasado algo...Ayer soñé con vos".

"Con todo respeto, en el sueño era mi padre"

Ruborizado, aunque también interesado con saber la respuesta, el dueño del restaurante "Tegui" expresó: "Quiero saber el sueño del principio a final". Y la joven indicó: "Con todo respeto, en el sueño era mi padre. Me decía que se quedara tranquila, que no era malo y que simplemente, por el amor que me tenía, me tenía que poner los puntos".

Betular tomó la palabra y bromeó: "Para mí hay más y no te lo cuenta". Y Siciliani manifestó: "¿Por qué todos piensan que tuve un sueño hot?". Tras probar el plato de comida, Martitegui le consultó: "¿No te enseñaba a hacer moqueca en el sueño?". Y la joven de 28 años respondió: "No, hacíamos panchos".

¿El resultado? "Hija, le falta más de todo. Pusiste todo lo que hay que poner, pero poco", aseguró el chef y jurado del programa de Telefe, quien actualmente se encuentra internado debido a los problemas que le trajo el coronavirus.