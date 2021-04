Cuál es el origen de "La Gunda", el apodo de Claudia Fontán

Claudia Fontán es una de las participantes más queridas de MasterChef Celebrity 2

MasterChef Celebrity 2 es el programa más visto de la televisión argentina. Alcanzó ese lugar gracias tanto a la producción del show, como a quienes participan delante de cámara. Y en este último grupo se encuentran los participantes, que en mayor o menor medida atraen a los espectadores porque generan cariño y simpatía así como también por los "villanos". Entre los más queridos de esta temporada se encuentra Claudia La Gunda Fontán, que lleva años en el ambiente artístico local pero de quien se desconoce prácticamente el por qué de su distintivo apodo.

El cariño del público con Fontán tiene explicación en la presencia usual de la blonda actriz en las telenovelas más vistas del país de los últimos años. Desde que Fontán es parte de MasterChef su popularidad creció aún más y una de las incógnitas alrededor de su figura radica en cuál es el origen de "La Gunda", su particular apodo. Sin una explicación certera, circulan dos versiones sobre la procedencia del sobrenombre.

El origen del apodo de "La Gunda"

Por un lado, la misma Fontán contó en alguna oportunidad que se trataba de un juego de palabras con sus amigas en la adolescencia. "Cuando éramos adolescentes jugábamos a ponernos apodos con mis amigos y hubo un juego de palabras, que ahora no recuerdo cuáles eran, en el que salió lo de Gunda, y ahí quedó. A veces les pregunto a ellas y tampoco se acuerdan", relató la actriz.

La otra versión es más sencilla de entender: al ser la segunda hija de sus padres y de tanto decir la palabra "segunda", por repetición quedaron las últimas cinco letras, "Gunda". Aunque no hay una confirmación oficial, la deformación de palabras suele ser un origen muy común de los más variados apodos, sobre todo durante la infancia. Para la Gunda, su sobrenombre inclusive le dio la posibilidad de un delicioso postre que inventó con sus amigos: el "gundae", en evidente alusión al sundae. Consultada sobre qué ingredientes debía tener un postre ideal, la artista le contó a la revista Planeta Urbano que era "imposible" que no tuviera merengue, chocolate, dulce de leche, y algún licor "dulzón".

El enojo de La Chepi contra Fontán

A esta altura del certamen quedan solo 10 participantes y la competencia se vuelve cada vez más feroz, lo que lleva a cruces y rispideces de los famosos que no quieren alejarse de las hornallas más famosas del país. En el desafío del lunes de MasterChef Celebrity, los participantes debían hacer un plato típico callejero: un sándwich que debía contener carne, fiambre, queso y huevo. Después de pasar por el mercado, Dani La Chepi notó que no había agarrado huevos, uno de los ingredientes obligatorios de la preparación.

Para tranquilizarla, Andrea Rincón le dijo que si todos le daban un huevo, tendría los cuatro necesarios. Pero Fontán se adelantó al pedido: "Estoy re justa de huevos porque hay que ponerle un huevo a cada sándwich". Esto no le gustó a La Chepi que en off calificó a la Gunda de "amarretona". La instagramer siguió con su enojo por la actitud de su compañera y sumó "No soy rencorosa, pero memoriosa".