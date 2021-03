Claudia Fontán debutó en MasterChef Celebrity 2

La actriz y conductora radial, Claudia Fontán apareció en MasterChef Celebrity 2 después de la salida de Federico Bal. Tras iniciar las grabaciones del reality, Carmen Barbieri fue internada a causa de coronavirus y fue reemplazada durante la primera semana del certamen por su hijo. Esta noche, Fontán debutó en el programa de la noche de Telefé y se convirtió en tendencia en Twitter.

Siguiendo la fórmula del éxito de la primera edición del reality de cocina, todo apunta a que La Gunda ocupe el rol que otrora tuvo la bailarina Sofía Pachano. Muchos saben que, además de actriz, Fontán fue conductora de un ciclo de cocina en El Gourmet en compañía de Fernando Trocca y en su Instagram comparte videos de recetas y esto, pese a la entrada tardía, podría darle cierta ventaja sobre otros competidores.

"Ella es muy fanática del programa", destacó el conductor del programa, Santiago Del Moro. "Pero fanática mal, nos juntábamos y hacíamos videollamada con mis amigas para verlo", aclaró Fontán. Aún así, antes de poner manos a la obra en su mesada, la actriz confesó: "Tengo un poco de miedo a la que 'cocina bien', que sea una mochila para mí".

La algarabía no fue sólo de Del Moro ya que los aspirantes a cocineros también celebraron la incorporación. "La estoy viendo a la Gunda entrar y me parece espectacular porque la admiro. Me muero por tenerla como compañera", festejó Cande Vetrano al verla ingresar al estudio.

Por su parte, Alex Caniggia, se sumó a la celebración de Vetrano y enfatizó: "La nueva pana, la nueva integrante". No casualmente, los jóvenes coincidieron con la actriz en el grupo para enfrentar el desafío de la noche junto con Sol Pérez. Éste consistió en la preparación de una entrada, un plato principal y un postre. Para esto, los participantes se dividieron en dos equipos.

Los memes de La Gunda en Twitter

No es casual que los usuarios de la red social del pajarito hayan salido a pedirle explicaciones al canal de las pelotas tras no encontrar a la actriz en el episodio debut del reality de cocina.

Por supuesto, en la noche del martes Twitter celebró la llegada de La Gunda a MasterChef Celebrity 2.