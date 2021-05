Andrea Rincón destrozó a Fernando Iglesias tras su violento ataque: "Está gagá"

Andrea Rincón le respondió sin filtro a Fernando Iglesias, tras su desubicado posteo.

Pocos se sorprendieron cuando el lunes, Fernando Iglesias intentó atacar a Andrea Rincón por su salida de MasterChef Celebrity al grito de "¡Viva Perón!". Las respuestas bancando a la morocha inundaron la publicación del diputado macrista, que suele hacer esta clase de posteos desubicados. Pero ahora fue Andrea Rincón quien aprovechó su espacio en Rock&Pop para apuntar duramente contra Fernando Iglesias y destrozarlo: "Está gagá, me parece".

Muchos usuarios utilizan sus redes sociales para criticar o agredir a otros, es una práctica triste pero bastante usual que algunos la han convertido en casi su única forma de interactuar con otras personas. Tras unas horas sin responderle a Iglesias, Andrea Rincón disparó contra el diputado en el pase entre Ruleta rusa y Quién paga la fiesta (ambos por Rock&Pop). "¡Rincón, te fuiste de MasterChef cantando la marcha! Esa es una (buena) manera", la pinchó Nancy Pazos a lo que Rincón respondió que se había ido "con la frente bien alta, como debe ser". Rápido de reflejos, Martin Ciccioli interrumpió: "Hubo un tweet de Fernando Iglesias".

"Sarpadito, Fernando Iglesias" comenzó Andrea Rincón, sin filtro. Pero entonces Ciccioli quiso indagar un poco más y le consultó a su compañera si ya lo conocía al diputado, si sabía por qué la había atacado de esa manera. "Está gagá, me parece. 'Mami', me dijo. ¡Mami! Podría ser su hija, hay que decirle", replicó Rincón, muy fuerte. Pero eso no fue todo, ya que la actriz también recalcó que no fue la primera vez que habla sobre Perón en el certamen gastronómico: "Lo que dijo no tiene absolutamente nada que ver. Se ve que no vio el programa porque lo repetí varias veces. Lo vengo diciendo hace un montón".

"Soy peronista desde la cuna hasta el cajón y la verdad es que fue innecesario el comentario, me pareció como muy misógino", continuó la actriz reafirmando su ideología política. Para concluir con el tema, Rincón recalcó la diferencia de edad que la distancia de Iglesias, tras el desubicado posteo del diputado macrista: "Lo de 'mami' fue muchísimo, fue un montón. No soy tu mami y podría ser tu hija, un poco de respeto".

Por el momento, Fernando Iglesias no respondió a las palabras de Andrea Rincón, aunque sí utilizó sus redes para seguir realizando otro tipo de comentarios y posteos irrespetuosos contra funcionarios y agrupaciones. Entre los usuarios que cuestionaron al diputado, uno le comentó si no era preocupante que un diputado se ocupara de lo que Andrea Rincón hiciera o dejara de hacer. "No es Andrea Rincón. Es la subsistencia atemporal de la presencia fascista hasta en programas de cocina. Es la cultura de la barrabrava y sus ceremonias y desafíos elevada a standard general de un país en el que tuvimos un Borges y un Piazzolla. ¿Entendés, nene?", replicó Iglesias en un intento por darle un marco a su desubicada agresión.