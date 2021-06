¡Se filtró! Cuándo es el último día de Alex Caniggia en MasterChef y los motivos de su descalificación

El excéntrico participante quedó descalificado. Los motivos y la resolución de las autoridades de Telefe y MasterChef Celebrity con Alex Caniggia, eliminado por descalificación.

Quedan pocos días para ver el final de Alex Caniggia en MasterChef Celebrity. Según trascendió, el domingo se podrá observar por última vez al excéntrico participante en el certamen de cocina quien, según Marcelo Polino, fue descalificado por no seguir las normas del programa conducido por Santiago del Moro.

Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por Rodrigo Lussich en Intrusos, el motivo del alejamiento de Alex habría sido otro: "Como renunció al MasterTongo, ahora le editan todo para dejarlo como mala persona. Entonces, ahora eso queda más marcado porque antes lo querían disfrazar de buena persona, de buen compañero y demás”.

“No fue renuncia, sino que fue descalificado. Tienen que ver con toda la sumatoria de cosas que vamos a estar viendo. No cumplió las reglas. Este certamen está en 59 países, es un éxito en todo el mundo. Tienen reglas, no las cumpliste y chau", agregó Marcelo Polino, embajador de MasterChef Celebrity y quien es la voz oficial del programa emitido en el canal de las pelotitas.

En tanto, Evelyn Von Brocke (panelista de Intrusos) se sumó a la versión de Rodrigo Lussich, aunque esto también habría sido motivo de descalificación para las autoridades de MasterChef Celebrity: "Yo hablé con gente de la producción y me dijeron que hoy no se presentó a grabar, por lo que no salió al aire". ¿El domingo se verá la última función del "Chela"? Al parecer, así sucederá.

Alex Caniggia habló tras su renuncia

Tal y como ocurrió en la primera temporada, MasterChef Celebrity 2 cuenta con muchísima repercusión en la televisión argentina. No sólo por lo que implican los desafíos de cocina sino también por los protagonistas que conforman el programa. En los últimos días, Alexander Caniggia -uno de los más queridos por el público- renunció al reality y su representante explicó los motivos, aunque hace unas horas sorprendió a toda la producción y los propios televidentes con una frase completamente inesperada.

El anuncio de la salida de Alex Caniggia despertó malestar en la producción de MasterChef 2, que durante estos días debieron analizar qué hacer con el espacio que dejaría el mediático a mediados de junio de 2021. De todas formas, y de manera inesperada, el influencer brindó un testimonio que podría cambiar el escenario de la cuestión.

A través de una transmisión que realizó por medio de su cuenta de Twitch, Alex fue consultado por decenas de usuarios que lo escucharon atentamente. "¿Renunciaste a Masterchef?", le preguntaron varios seguidores, de manera insistente. Y la respuesta del hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis fue completamente diferente a la que brindó su representante: "¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar".