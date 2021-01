Un duro testimonio que incrimina a los integrantes del jurado de MasterChef.

Al aire de Por si las moscas, Analía Franchín destapó una situación vivida por los integrantes de MasterChef que no fue publicada en las ediciones que habitualmente se pueden observar en el aire de Telefe. "Ustedes lo ven editado, pero no saben cuánto lloramos Leticia y yo antes, durante y después de la grabación. Yo estaba segura que me iba el domingo, y estábamos las dos muy dudosas. El jurado nos sopapeó a todos".

"Cuando Leticia recibe su devolución, yo me acerqué a ella y le dije que no podía decir que no estaba para seguir… Eso no salió al aire, pero la reté porque hizo lo mismo que Fede Bal. A mi me pasó que no cumplí la consigna concretamente, y me correspondía irme. Le dije que por ahí era por ser joven que todo es blanco o negro, y ella decía que sentía que ya no estaba para seguir. La entendí y lo respeto", agregó Analía Franchín, sobre la decisión de Leticia Siciliani de marcharse por voluntad propia y dejarle su lugar en la competencia.

En tanto, la protagonista manifestó cuál cree que es el jurado más destacado del certamen y recordó a Christophe Krywonis, el chef francés que rechazó estar en esta nueva temporada de MasterChef Celebrity: "Damián (Betular) es la gran revelación, en Bake Off era súper correcto, pero a él ahora le salen los comentarios que haríamos en casa, a veces se olvida de las cámaras y hace unas caras que te morís. Y además se nota que nada de lo que dice lo hace con mala leche. Christophe se debe querer pegar un tiro en las bolas".

Leti Siciliani explotó tras renunciar a MasterChef: "Lloré mucho"

Tras marcharse de MasterChef Celebrity por voluntad propia, Leti Siciliani realizó una explosiva denuncia que apuntó directamente contra el jurado del certamen. Luego de mostrar su desgano en la competición, Germán Martitegui le dio la posibilidad de elegir entre quedarse o irse del certamen para dejarle su lugar a Analía Franchín (la verdadera eliminada de la última gala del domingo).

“En el momento la pasé muy mal, fue muy feo, pero ya me recuperé”, manifestó la actriz mediante Instagram. Su malestar fue alegado a la responsabilidad que el jurado del torneo culinario le delegó a ella. “Leticia, tenés la oportunidad de dejarle tu lugar a alguien que sí le pone la emoción que necesitamos”, enfatizó Germán Martitegui, y allí fue cuando Siciliani optó por marcharse por voluntad propia.