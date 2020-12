En el programa del último domingo de MasterChef Celebrity, Fede Bal se robó la atención de las cámaras de Telefe. Luego de haber peleado mano a mano con el Mono de Kapanga, quedó eliminado del reality. Y como consecuencia, los miembros del jurado Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis le ofrecieron una sentidas palabras antes de que se despidiera. Curiosamente, el participante realizó una revelación que sorprendió a miles de televidentes: "No tienen ni idea".

Durante la gala de anoche, Fede Bal compitió con otros cuatro compañeros y compañeras: Vicky Xipolitakis, Leticia Siciliani, Sofía Pachano, Belu Lucius y el Mono de Kapanga. El desafío consistió en cocinar una ricota frita con salsa fresca de remolacha y puré de habas. Sin embargo, no podían tener a mano una receta.

Tanto Fede como el Mono fueron los participantes más flojos de la gala de eliminación de MasterChef. De todas formas, los miembros del jurado consideraron que el hijo de Carmen Barbieri fue el peor. Fue entonces cuando Germán Martitegui tomó la palabra y le comunicó: "Fede, me parece que tu plato no tenía lo que tenía que tener. Me parece que escuchaste a todos hablándote, no me quisiste escuchar a mí. Es una actitud extraña dentro de una cocina, pero sobre todo por la imagen que yo tenía de vos, de alguien que no se rendía nunca. Quien deja hoy la cocina de MasterChef es Federico Bal".

Las emotivas palabras que Santiago del Moro, Martitegui, Betular y Donato le dijeron a Fede Bal en MasterChef Celebrity:

Luego de que los jurados anunciaran que Fede Bal quedó eliminado, el conductor Santiago del Moro le ofreció unas sentidas palabras al participante: "Desde la primera vez que te vi cocinando, pensé que ibas a estar en la final. Creo que la competencia te pasó por arriba, no pudiste con ella. Pido un fuerte aplauso para un gran pibe, que es lo que sos. Y un gran compañero. Fue un gusto tenerte".

El turno le llegó a Germán Martitegui, que por primera vez trató con mucho cariño a Fede Bal: "Fede, te deseo muchísima suerte. Tenés muchas condiciones para hacer muchas cosas nuevas. Nos sorprendiste con tu talento y tus ganas. Esa emoción que hoy te envolvió de alguna manera, me parece que también te envuelve de una manera simpática y alegre. Yo creo que te vamos a extrañar y fue una alegría tenerte acá".

En la misma línea de elogios, Damián Betular expresó: "No renegamos nunca con nadie como con vos, pero hacía que la relación era muy linda. Era divertirnos, pelear un poquito. Conozco a una persona maravillosa, doy gracias a MasterChef por haberte conocido. Algún diría jugaremos a la PlayStation juntos. Cociná, ja. Fue un placer y muchos éxitos, Fede".

Finalmente, Donato De Santis manifestó: "Escuchaba a mis colegas. MasterChef... Cuando sos chef empiezan a pasar personas, gente con diferentes ambiciones y personalidades. Usted fue un aprendiz difícil, tenés una personalidad que te distingue. Te vamos a extrañar".

La sorprendente confesión de Fede Bal a los televidentes que sorprendió en MasterChef Celebrity:

Antes de marcharse del estudio de MasterChef Celebrity, Fede Bal le agradeció a sus compañeros y compañeras por la buena onda que hubo a lo largo de la competencia: "Toda mi vida me voy a acordar de estos meses que vivimos, sobre todo por las risas. Yo me reía mucho, lo que más me pasaba era levantarme y saber que había programa. Es muy loco trabajar en algo que uno también es fan porque lo veo todas las noches. Creo que es la primera vez que me pasa. Quiero agradecerle a mis compañeros".

"Muchos domingos los pasé por ese balcón sagrado. Ahora me voy a comer unos pochoclos y ver MasterChef hasta la final. Y quién te dice que me haga un lenguado... Quiero agradecerles, soy feliz y me voy con el pecho inflado en esta primera edición de MasterChef Celebrity. Así lo llaman, celebrities, pero son personas y eso cuenta... Lo lindas que somos porque es un elenco hermoso", agregó Fede.

Luego, Santiago del Moro acotó: "Están todos llorando... Fede, tenés que dejar tu delantal. Este programa estará abierto para vos".

Y por último, Fede Bal realizó una revelación ante las cámaras de televisión, detalle que sorprendió en todo el estudio de MasterChef: "Una cosa más: el equipo... Usted, señora, no lo ve atrás, pero las cámaras, los técnicos, los tipos que trabajan en cocina, la producción que tiene este programa... No tienen ni idea de lo que nos reíamos cada vez que veníamos. Gracias a todos, eh. MasterChef, para mí, fue el gran programa de mi vida, esa salvación y esa necesidad de ser feliz, sonreír y divertirte con la gente en su casa".