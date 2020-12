MasterChef Celebrity Argentina vive sus momentos finales con la definición del certamen top del rating y las tensiones son cada vez más notorias en el programa. Esta vez, la empresaria Claudia Villafañe no soportó más a Santiago del Moro y se lo dejó bien en claro.

En la última prueba, los participantes de MasterChef tenían que preparar adicionalmente sandwiches con fiambre, que además debían cortar ellos mismos. La prueba parecía sencilla, pero no lo fue y las complicaciones se notaron en algunos, como el caso de Claudia.}

La madre de Dalma y Gianinna Maradona tuvo varios traspiés a la hora de conseguir sus ingredientes y además sufrió una catarata de comentarios desalentadores del conductor Santiago del Moro. “No es una prueba fácil hacer sandwiches, más con todo lo que nos pedía el jurado que tenía que tener”, afirmó en el backstage del programa.

Es que durante la mini prueba, Claudia tuvo complicaciones para utilizar la cortadora y obtener las fetas deseadas. Mientras tanto Del Moro lanzó comentarios como. “Qué poca pinta, Claudia... ¿Nunca despachaste fiambre?”.

Casi en tono de burla, el ex Intratables no paró de hostigar a la empresaria. "A mí no me va muy bien porque mi mortadela no me engancha bien, entonces cuando hago la fuerza para cortarla, se me salía del lugar y tenía que volver a colocarla", se excusó posteriormente.

Con frases como “¡Cuidado el dedo ahí...!”, o "vamos Clau, vamos...”, Del Moro no pudo contener su verborragia y puso aún más nerviosa a Claudia, que no llegó a obtener los elementos que deseaba. “¡9! No llegas Clau... ¡8!″, volvió a insistir el conductor con la cuenta regresiva.

“¿Y queso puedo agarrar?”, preguntó la ex esposa de Diego Maradona en ese momento. El presentador la habilitó: “¡Agarrate uno! ¡Ya! Acá, acá, acá”. Y remató: "Fiambrerías Villafañe me parece que no va, eh. Je, je".

Pero además del queso, Claudia tomó unos limones al pasar y Del Moro la frenó. “No, pará Claudia. ¿Qué agarraste? No. El limón no es queso”. Fastidiada, Villafañe regresó a dejar los limones en su lugar y le clavó una penetrante mirada al conductor y cruzó algunas palabras con respecto a lo que había tomado. "No te enojes conmigo, Claudia...”, le suplicó entonces el ex MTV. Por suerte para ella, el Polaco le regaló uno de sus limones cuando regresaba furiosa a su estación de cocina para continuar con el plato principal.