MasterChef Celebrity es el programa del momento en la televisión argentina. Por un lado, tiene que ver con los grandes desafíos que hay en la cocina. Y por el otro, debido a los conflictos y peleas que se dan entre los participantes. Tal es el caso de Leticia Siciliani y Fede Bal, que durante la última edición protagonizaron un fuerte cruce. La joven se cansó y le manifestó: "No me rompas las pelotas". Se pudrió todo...

Desde hace algunos programas, en MasterChef se viven situaciones un tanto más complicadas. La competencia está llegando al tramo final y los participantes han adoptado una postura más competitiva. De hecho, la última en despedirse del reality fue Rocío Marengo, quien destruyó a los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

En el programa del último martes, Leti Siciliani disparó contra Fede Bal, mientras se encontraban afrontando una difícil prueba que consistió en hacer varios platos de cocina: armar un bocadillo de entrada, una pizza en un horno de barro y finalmente confeccionar un complicado plato pastelero.

El duro comentario de Leticia Siciliano contra Fede Bal en MasterChef Celebrity:

Mientras los participantes se encontraban elaborando el plato pastelero, Fede Bal le hizo una pregunta que molestó mucho a Leticia Siciliani, una de las famosas que mejor han caído en el mundo de las redes sociales.

Fede Bal: "¿Cómo venís, Leticia?".

Luego de que Leti Siciliani lo fulminara con la mirada y no le respondiera, Fede Bal volvió a comentar: "No te llegues a equivocar, eh".

En esta oportunidad, Leti Siciliani le respondió: "No me rompas las pelotas, Fede".

Y finalmetne, Fede Bal sentenció: "Tranquila, cuánto nervio... Fuerte, Leticia hoy, eh. ¿Estás nerviosa, mami? ¿Qué te pasa?".

La dura acusación de Rocío Marengo contra Donato, Martitegui y Betular, y la producción de MasterChef

En una entrevista que le concedió a La Nación, Rocío Marengo manifestó su malestar por haberse quedado afuera de MasterChef Celebrity: "A mí me gusta estar en lugares donde me cuidan y me quieren. Cuando uno se muestra en carne viva, tiene que estar con gente que la protege. Si a una persona en carne viva la vas a tirar bajo el sol, la matás".

"Siento que quisieron ponerme en el lugar de mala cuando es un papel que no puedo sostener, porque mi personaje siempre fue el de 'tontona', 'naíf'. Me considero una buena persona, transparente y me duele que me hayan hecho entrar en ese lugar. No soy Santa Teresa de Calcuta, pero soy una mina real", añadió.

Refiriéndose expresamente a la falta de tacto que tuvieron los miembros del jurado, Marengo expresó: "Me veían mal, que me afectaba todo, y me exprimían más. Ellos abusaron de verme en carne viva. Después de veinte años de trabajar en la tele, no me lo merezco".