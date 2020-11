Contundente testimonio del chef.

En diálogo con Implacables, el chef Christophe Krywonis explicó los motivos por los que decidió no participar de esta temporada de MasterChef Celebrity. Lejos de las cámaras y los flashes televisivos, el francés aseguró: “No miro Masterchef. Honestamente, no miro televisión en general. Estoy abriendo cuatro rotiserías, tengo una línea de cuidado personal y estoy viendo qué voy a hacer en televisión ahora”

“Opté por la política del avestruz, bien o mal, porque me estresan las malas noticias y ustedes tienen un talento para estresarme el día", ironizó, haciendo alusión a los programas de magazine. En tanto, Christophe agregó: "Prefiero quedarme tranquilo, leyendo como corresponde las noticias una vez al día, de Francia, de Infobae o de algunos diarios locales, pero la televisión en sí no es una cosa importante, salvo en el momento de trabajar”.

Christophe sabe que el programa al que rechazó ir es uno de los más vistos de la televisión argentina: Mis amigos del jurado son geniales, y Santiago del Moro también, sé que el rating va muy fuerte. Tengo amigos entre los participantes y opinar sería opinar sin conocimiento de causa”, se justificó. "Mi ego está bárbaro como está, y cuando termino de grabar algo lo dejo como atrás, no necesito verme para sentirme contento”.

Más allá del éxito de MasterChef Celebrity, quien sí estuvo en el certamen de Bake Off Argentina argumentó: "Yo te voy a confesar algo. Yo no voy a Masterchef este año porque tengo otros proyectos que me apasionan. Si no estoy apasionado por lo que hago, no lo puedo hacer bien”.

El enojo de Germán Martitegui con Christophe Krywonis

La noticia de su ausencia sorprendió a todos. Inclusive, a sus amigos y colegas. Sin ningún tipo de filtros, Christophe aseguró que Germán Martitegui se molestó al conocer su decisión. De todos modos, su reemplazante (Damián Betular) ha logrado instalarse en el certamen culinario de una forma positiva y es uno de los protagonistas más importantes de esta edición de MasterChef Celebrity.

“Hablé con German, que se enojó un poquito cuando se enteró de que no iba a ir, pero por esa amistad que tenemos también. Donato es el cavaliero, el amigo. Siempre que voy a comer a su restaurant, feliz porque se come muy rico, tengo una relación muy buena con él, con su esposa y sus hijas. Es una gran persona en mi vida”, sentenció Christophe.