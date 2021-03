Julián Weich revela la mayor mentira de MasterChef Celebrity

Pese a que MasterChef Celebrity es el programa con más rating de la televisión argentina, y suma miles de fanáticos en distintos rincones del país, en las últimas horas hubo un testimonio que causó muchísimo revuelo en Telefe. Julián Weich, famoso conductor que supo pasar por el mencionado canal, reveló la mayor mentira del reality de cocina.

En principio, y a través del programa radial que conduce Por si las Moscas, Weich admitió que no le atrae absolutamente nada de MasterChef 2, programa que tiene a varios famosos participando, a Santiago Del Moro en la conducción y a los jurados Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

"No me engancha Masterchef, me aburre. El haber producido realities me desencantó, si me mostrás como vuela Copperfield no me sorprende porque ya sé donde están los hilitos, acá me pasa lo mismo", expresó el conductor, quien tuvo varias experiencias en Telefe.

Luego de la introducción, Weich decidió revelar la mentira más grande de MasterChef Celebrity, poniendo un ejemplo de lo que le ocurrió a nivel personal: "Los productores creen que si un famoso tiene seguidores, va a tener éxito (NdeR: en el programa). Lo que se necesita es calidad en los programas. Por ejemplo, con nosotros en Vivo Para Vos, no funcionó Belu Lucius, pero en Masterchef la rompió. Eso demuestra que los seguidores de las redes sociales no necesariamente van a seguir a los personajes en la tele".

"Los productores creen que si tiene seguidores, va a tener éxito. Lo que importa es el formato, el programa, la calidad del programa y si ese personaje cuadra en ese marco, ahí es cuando funciona", añadió -muy crítico- el periodista de 54 años, quien conoce bien la cocina de los programas de televisión como MasterChef.

Finalmente, Weich reflexionó sobre lo que ocurre en el mundo de la TV argentina: "Para mí es una locura que haya 70 canales de noticias, la torta publicitaria no alcanza, a cada canal le queda una miguita y es proporcional a la calidad de lo que hacen. Y creo que esto pasó cuando lo comercial empezó a superar al contenido. Porque antes los canales buscaban destacarse e innovar por algo, buscaban diferenciarse, proponer otra cosa. Hoy no, son todos iguales los canales, no tienen identidad. Tampoco hay capital para invertir en ser distintos, los números no cierran para nadie, todo es a perder plata".