Dani La Chepi se quebró en llanto al recordar a su padre en medio de Masterchef Celebrity.

Dani La Chepi mostró su lado sensible durante el último programa de Masterchef Celebrity 2: la influencer se quebró en llanto cuando Germán Martitegui le dio su devolución y contó el difícil momento que está atravesando.

La participante de Masterchef Celebrity 2 preparó un muslo sellado a la sartén con espárragos, que fueron muy criticados en un principio tanto por Martitegui como por Donato de Santis y Damián Betular porque decidió sacarle "la cabeza" a la verdura. Pero su plato repuntó cuando el jurado pudo degustarlo.

Cuando llegó el momento de las devoluciones, Martitegui se mostró más que satisfecho. "Está rico, esta sabroso, esa salsa tiene sabor a comida rica de casa", comenzó diciendo el cocinero y, automáticamente, se le llenaron los ojos de lágrimas a La Chepi.

Martitegui continuó con su devolución y no pudo evitar preguntarle por qué se había emocionado. Ya sin poder aguantar el llanto, La Chepi contó que la descolocó que le dijera que el plato tenía "sabor a familia".

"Me recuerda a mi familia, en mi casa mi papá cocinaba mucho y ahora no puede cocinar mas", explicó la influencer y admitió: "Esa salsa me lleva a mi viejo".

Luego, La Chepi contó que su papá está con vida, pero que tuvo un accidente cerebrovascular cuando ella estaba embarazada de su hija, Isabela. "Hace ocho años que está postrado mi viejo", admitió y afirmó: "Es durísimo".

Los espárragos de La Chepi

Dani La Chepi preparó un plato casero y conocido para ella: un muslo sellado a la sartén, bañado en caldo con espárragos y acompañado por unas papas a la mostaza. A pesar de mostrarse muy convencida con su propuesta, los integrantes del jurado dudaron en un principio por un detalle muy particular: la influencer había decidido cortarle la parte de arriba a los espárragos.

Anonadados con su decisión, Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular intentaron entender por qué La Chepi había hecho eso con su receta. “Pensé que eran chauchas” comentó un sorprendido Betular, ante la apariencia de los vegetales. “¿Y la punta del espárrago?”, preguntó Martitegui. “Se la saqué”, contestó la influencer.

“Nunca comí un espárrago en mi vida. Lo probé hoy y me gustó mucho”, contó La Chepi y se defendió diciendo: “Saqué la cabeza porque queda más lindo”.

Sin mostrarse a favor de su decisión, los integrantes del jurado le consultaron qué había hecho con la parte de arriba de la verdura. “En el caldo lo vas a sentir”, adelantó la humorista, sin dejar pasar ninguna crítica a su plato que, finalmente, gustó.