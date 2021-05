MasterChef Celebrity ha logrado acaparar la atención de millones de televidentes en todo el país. El reality de cocina se convirtió en un escenario en el que los famosos compiten de manera fuerte, ya que el objetivo es lograr exposición personal y también llevarse una buena suma de dinero como premio. En las últimas horas, Analía Franchín -integrante de la primera temporada- realizó una fuerte denuncia: acusó a un participante de intentar sobornar a los miembros del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

En una entrevista que realizó para Viaje Chef, programa emitido luego de MasterChef, Roberto Funes llevó de pase en auto a Franchín y a Dani "La Chepi". El periodista las entrevistó durante el viaje y, pese a que la influencer continúa formando parte del programa, la atención del público quedó en la denuncia que hizo.

Mientras manejaba por la Ciudad de Buenos Aires, "Robertito" Funes le consultó a Franchín: ."¿Qué ves en esta temporada?". La actriz tomó la palabra y sorprendió con una fuerte confesión: "Te voy a decir lo que me molesta, ya sea de este temporada como de la anterior. Me molesta que vengan con regalitos".

"¿Viene de soborno la cosa?", consultó el periodista. Franchín, con mucha bronca, manifestó: "Cuando algún participante va de chupamedias... Me consta que, en la temporada pasada, Germán (Martitegui) rechazó un regalo cerrando una puerta de un participante diciendo: "¡No, acá no!".

Pese a que realizó la denuncia de manera pública, la artistas prefirió no revelar el nombre de la persona que intentó sobornar al jurado de MasterChef: "No lo voy a decir. La hago quedar como una coimera dulce, pero no es así. No lo voy a decir, ja. La temporada del año pasado, algún o algune participante trajo cosas de Miami a los jurados. En Miami se gastó, por lo menos, 700 dólares en regalos para los jurados. Eso no conmovió a los jurados porque, en eso, son profesionales y rígidos. No me gustó la acción".

Quién se fue de MasterChef Celebrity en la última gala de eliminación

En la gala del pasado domingo 2 de mayo, por expresa decisión del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, Daniel Aráoz fue el elegido para abandonar MasterChef Celebrity 2. "Yo me arriesgué, cociné para mi gordo y mi señora que me acompañan siempre", expresó el comediante tras haber sido eliminado incluso una semana después de haber regresado gracias al repechaje. "Se va un poco la alegría", lamentó Claudia Fontán.