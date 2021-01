Desde hace varios meses, MasterChef Celebrity es el programa con más rating de la televisión argentina. Y pese a que mucho tiene que ver con los desafíos de cocina que se le presentan a los participantes, sobre todo es porque en la competencia se dan momentos escandalosos. En la última edición del reality, El Polaco estalló de bronca e insultó a Damián Betular, miembro del jurado: "Andá a la mierda".

Si bien El Polaco se caracteriza por estar casi siempre de buen humor, lo cierto es que en la última gala de MasterChef terminó un poco molesto tras haber formado parte de un desafío. El mismo consistía en que los famosos lavaran -de manera perfecta y a toda velocidad- los platos y elementos de cocina.

Luego de que Claudia Villafañe, Vicky Xipolitakis, Analía Franchín y Belu Lucius quedaran descalificadas, El Polaco terminó los deberes. Sin embargo, Damián Betular se acercó a su mesa y advirtió que un plato no estaba bien lavado. El cantante de cumbia intentó excusarse, pero el chef le dijo: "¿Y yo tengo la culpa?".

"La primera cosa que agarró estaba sucia. Andá a la mierda", disparó El Polaco ante las cámaras de televisión de MasterChef. Betular lo observó y le manifestó: "Estás descalificado". Inmediatamente después, Sofía Pachano terminó ganando el desafío, detalle que el artista de música tropical lamentó aún más, ya que estuvo muy cerca del triunfo.

El Polaco también presenció un momento incómodo con Belu Lucius:

Hace unos días, en MasterChef Celebrity, El Polaco vivió un tenso momento con Belu Lucius, quien reconoció que se hizo pis encima mientras hacían las compras en el supermercado: "Me estoy meando, ¿entendés que se me está cayendo el chorrito de pis?". El cantante, comentó: "Yo no sabía qué hacer. Se empieza a mear y ya era un quilombo porque yo tenía los ojos tapados y ella no podía hablar".

"Chicos, me hice pis. Esto es un bochorno", reveló la influencer, quien no podía contener la risa. "¿Puedo ir al baño?", preguntó la concursante mientras limpiaban el piso del estudio y salió corriendo al baño.