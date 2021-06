Le robaron la perra, pero se la devolvieron con una nota pidiendo perdón

Un joven de La Plata había lanzado una campaña en las redes sociales para recuperar a su perra. Arrepentido, el hombre que se la llevó, se la devolvió con una carta.

"Agradezco a todo aquel que me dio una mano, y también agradezco que la hayan devuelto”, celebró el joven

Martín Masi, un joven de la ciudad de La Plata inició durante la semana pasada una campaña que se viralizó automáticamente en redes sociales para recuperar a "Dulce", su cachorra pitbull de 5 meses que fue levantada de la puerta de su casa. Para su sorpresa, el sábado la perrita apareció en su casa con una sentida carta del hombre que se la llevó.

“Sabés que no se qué se me pasó por la cabeza. Solo vi a la perra y la agarré", iniciaba la carta que le dejó el hombre que se la había llevado en motocicleta y que Masi no dudó en compartir en sus redes sociales. "Te pido mil disculpas. Perdón por el mal momento, es hermosa”, le escribió el asaltante en un papel que acompañaba a "Dulce" cuando volvió a su hogar.

A partir de una publicación en la que el joven compartió una foto y un video, captado por cámaras de seguridad ubicadas en la zona de su domicilio, en el que se veía al hombre que se la llevó, tanto en redes sociales como en redes de rescatistas y medios locales se viralizaron las publicaciones del platense para dar con el paradero de la cachorra. Y, aparentemente, su captor se sintió tocado, tanto que se la devolvió relatándole que solo la vio y se la llevó.

“Dulce ya volvió a casa!!!!. Agradezco a todo aquel que me dio una mano, y también agradezco que la hayan devuelto”, celebró Martín Masi a través de su cuenta de Facebook para dar la feliz noticia del reencuentro a todos los que se habían preocupado por hacerla volver con su familia. En su publicación, no quiso dejar de destacar el sentido mensaje en el que el hombre que se la había llevado de la puerta de su casa, escapándose a toda velocidad, pedía "perdón por el mal momento" que le hizo pasar al joven que puso en alerta a la ciudad de La Plata.