¿A dónde van los gatos cuando se ausentan de su casa? el motivo de sus escapadas

Muchos gatos se van de su casa por horas o días.

Los gatos son una de las mascotas más comunes en el mundo actual y una gran mayoría de ellos presentan una característica en común: suelen ausentarse de sus hogares durante horas o días. Además de que esto muchas veces genera preocupación para sus dueños, también causa curiosidad: a dónde van los felinos cuando salen de sus casas y cuál es su propósito.

Aquellos gatos que viven en casa con patio son proclives a abandonar sus hogares por un tiempo y después regresar, situación que causa preocupación en sus cuidadores en muchos casos. En una reciente investigación se supo que entre el 50 y el 80% de ellos suelen realizar actividades de caza en sus expediciones por los techos y terrenos de las ciudades donde viven, ya que son animales con un gran instinto para capturar presas. El estudio también reveló qué impacto tienen los comportamientos de estos felinos domésticos en la biodiversidad.

El estudio en cuestión se llama “Mapping the catscape formed by a population of pet cats with outdoor access”, se publicó en la Revista Nature y se basa en el seguimiento de 92 gatos pertenecientes a 76 hogares durante un mes. Según los resultados de esta investigación, el 79% de los gatos muestra una alta fidelidad a sus hogares, ya que el área de circulación que tienen cuando salen de sus casas es de 50 metros a la redonda.

Ese último dato indica que las actividades de caza de estos animales impactarían de manera directa a la biodiversidad local. Al mismo tiempo, se indicó que el confinamiento de estos animales y la esterilización de los mismo podrían reducir el volumen de gatos callejeros.

Los perros son más comunes como mascotas que los gatos, según diversos estudios.

A dónde van los gatos que se alejan de sus hogares

"El treinta y siete por ciento de los gatos se extiende más allá de las áreas urbanas y las áreas con infraestructura (caminos, patios de granjas, etc.). Ya se ha demostrado que los gatos domésticos que viven en áreas urbanas se extienden hacia áreas naturales. Este estudio reveló la magnitud de este halo a nivel de población y la contribución altamente variable que los individuos hacen al mismo, con un 10% de los gatos participantes que representan el 62% del uso del hábitat no urbano", revela la investigación publicada en la mencionada revista. Y sigue: "Por lo tanto, es posible que el riesgo de depredación para algunas especies de vida silvestre sea mayor en las regiones periféricas a nivel de población, si estas representan áreas de deambulación que se extienden hacia el hábitat no urbano"

Características de los gatos

Son depredadores por naturaleza

Una de las principales razones por las que los gatos duermen tanto tiene que ver con su instinto depredador. Si bien los gatos domésticos no necesitan cazar para conseguir alimento, su naturaleza responde a patrones de comportamiento que sus antepasados salvajes, como los grandes felinos—leones, tigres, leopardos, etc—que pasan la mayor parte de su tiempo descansando para conservar energía para cazar.

Asimismo, los gatos son animales crepusculares, lo que significa que durante el amanecer y el atardecer son más enérgicos. Es que, si lo pensamos, los felinos salvajes cazan principalmente en estos momentos, cuando las presas están más activas.

El sueño profundo favorece su bienestar físico

El sueño no es solo una manera de descanso para los gatos, sino que también es un proceso fisiológico esencial para el mantenimiento de su salud. Durante el sueño, su cuerpo se recarga y pone en funcionamiento procesos vitales como la reparación muscular, la regeneración celular y la restauración energética. Este descanso profundo es vital para su bienestar general.

Los gatos tienen dos tipos de descanso, el primero, conocido como sueño de ondas lentas, es aquel que están dormidos ligeramente, pero en el que se mantienen alerta ante cualquier ruido o movimiento. Generalmente, éste es el tipo de descanso en el que permanecen la mayor parte del día, mientras que el segundo tipo, el sueño REM (movimientos oculares rápidos), es en el que duermen profundamente.