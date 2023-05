¿Cómo ver las películas de Marvel en orden correcto?

Seguirle el ritmo al Universo Cinematográfico de Marvel puede ser difícil, pero no imposible. Descubrí qué películas te faltan ver para estar al día.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es una verdadera revolución en el mundo del cine. Desde su lanzamiento en 2008 con Iron Man, han sido muchas las películas que han llegado a la pantalla grande, con personajes que se relacionan y que han logrado un gran éxito de taquilla y crítica. Pero, ¿cuál es el orden correcto para verlas?

El orden por fecha de estreno

La primera opción es verlas según la fecha de estreno. Es la más sencilla y la que la mayoría de las personas siguieron para disfrutar de las aventuras de los superhéroes de Marvel. En este orden, empezamos con Iron Man, la película que inició todo el universo cinematográfico de Marvel, seguida de El Increíble Hulk, Iron Man 2, Thor y Capitán América: El Primer Vengador. Luego, llega The Avengers, la película que une a todos los superhéroes en una sola misión.

La película que comenzó todo en 2008

Después de The Avengers, el orden continúa con Iron Man 3, Thor: El mundo oscuro, Capitán América: El soldado de invierno y Guardianes de la Galaxia. Luego, llega The Avengers: Era de Ultrón, seguida de Ant-Man y Capitán América: Civil War. Después de estas películas, podemos ver Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Spider-Man: Homecoming y Thor: Ragnarok. Luego, llega Black Panther, The Avengers: Infinity War y Ant-Man y la Avispa.

Para terminar este primer orden, podemos ver Capitana Marvel, The Avengers: Endgame y Spider-Man: Far from Home. Y para las películas más recientes, podemos disfrutar de Black Widow, Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2, Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Como podemos ver, son muchas las películas que han llegado a la pantalla grande y que nos han dejado con ganas de más.

El orden cronológico del Universo Cinematográfico de Marvel

Si lo que buscás es seguir el orden cronológico de las películas de Marvel, entonces deberías empezar con Capitán América: El Primer Vengador, la película que nos muestra la historia de Steve Rogers antes de convertirse en el Capitán América.