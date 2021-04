Premios Martín Fierro: Luis Ventura confirmó cuándo y dónde se realizarán

Los Premios Martín Fierro se realizarán en junio en el estadio Luna Park.

Tras una extensa espera debido a la pandemia del coronavirus, Luis Ventura confirmó que en junio se realizarán los Premios Martín Fierro. La ceremonia se realizará en el estadio Luna Park y premiará a las mejores producciones televisivas del 2019. Después de negociar con varios canales de televisión abierta, la popular entrega de galardones será televisada por El Nueve. Si bien aseguró que tiene "todo arreglado", Ventura también aclaró que puede haber modificaciones por la pandemia: "Frente a esta situación yo ya no la puedo manejar. Nosotros nos tenemos que encolumnar detrás de lo que decide Nación".

Luego de que el fin de semana se llevara a cabo la entrega de los Premios Oscar, Luis Ventura se mostró confiado como para contar cómo se realizará la gala de los galardones más importantes de la televisión abierta argentina. "Nosotros lo teníamos autorizado desde hace mucho tiempo, pero el gran problema eran los canales y no lo hicimos porque no había una pantalla que lo televisara", le aseguró el presidente de APTRA al portal Teleshow.

Finalmente, y tras negociar con El Trece, América TV, Telefe y la Televisión Pública, los Martín Fierro se podrán ver a través de la pantalla de El Nueve, a donde volverán después de más de 15 años, ya que la última vez que la señal fundada por Alejandro Romay había recibido a los mayores premios de la TV argentina fue en el 2015. El presidente de APTRA también confirmó que se cumplirán con todos los protocolos sanitarios correspondientes para reducir al mínimo el riesgo de contagios: “Vamos a tener un panel de infectólogos que nos protocolicen todo, vamos a tener testeos para los posibles 500 invitados, de los cuales podrán ir los nominados y figuras con un solo acompañante".

Teniendo en cuenta que el año pasado no se pudo realizar debido a la pandemia, la tradicional gala se realizará en el estadio Luna Park en el mes de junio y solo se entregarán premios a las producciones televisivas del 2019. “Yo quería hacer una pasarela o un desfile de modelos con un diseñador muy importante que me ofreció entre cinco y diez vestidos de alta costura para sortear entre los televidentes”, aseguró el propio Ventura al reconocer que él prefería realizar la gala en el Obelisco y no en el estadio ubicado sobre la Avenida Corrientes.

Las producciones más destacadas del 2020 tendrían su propia ceremonia en noviembre o diciembre, según anticipó el titular de la entidad de periodistas del espectáculo. Para los Martín Fierro digitales Ventura está negociando con la provincia de Neuquén, al tiempo que aseguró que "el de Radio 2019 hay tres empresas interesadas que después negociarían con los canales y el Provincial están en disputa hacer la transmisión desde San Juan o Córdoba".