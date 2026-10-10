Mariló Montero, 61 años: "Practico yoga para mantenerme fuerte, porque el cuerpo es la casa donde pasa la vida y quiero que aguante"

A sus 61 años, Mariló Montero tiene claro qué busca con el ejercicio físico: mantenerse fuerte y cuidar su bienestar. La presentadora española incorporó el yoga a sus entrenamientos de gimnasio y encontró en esta disciplina una forma de trabajar otras capacidades físicas. "Ahora entreno para estar fuerte. Para durar. Para no romperme cuando la vida aprieta", aseguró en sus redes sociales.

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Y agregó: "A esta edad, el gimnasio deja de ser un escaparate. Se convierte en un taller de mantenimiento emocional y físico. Aquí no vienes a gustar". También resumió su filosofía con una frase: "Busco energía para llegar a todo. Porque el cuerpo no es un adorno. Es la casa donde pasa la vida y quiero que aguante".

Por qué Mariló Montero combina el yoga con el entrenamiento de fuerza

La presentadora contó que empezó a practicar yoga como complemento de sus sesiones de gimnasio. "Para mi sorpresa he empezado yoga", escribió en Instagram junto a un video en el que realizaba su primer Sirsasana, una postura invertida sobre la cabeza, con la ayuda de su profesora. "Lo estoy haciendo como complemento a mi gimnasio de fuerza. Veremos cómo evoluciona esto, pero de entrada me encanta y creo que me engancha", explicó.

La combinación de ambas actividades permite trabajar diferentes capacidades físicas. Según Rosa María Tavira, entrenadora y club manager de VivaGym especializada en yoga, esta disciplina mejora la movilidad, la flexibilidad, la estabilidad articular y la conciencia corporal. Estas capacidades pueden ayudar a prevenir lesiones y optimizar el rendimiento deportivo. Además, las técnicas de respiración y relajación favorecen la recuperación física y mental después del entrenamiento.

Qué tipo de yoga ayuda a ganar fuerza y mejorar la movilidad

No todos los tipos de yoga tienen las mismas exigencias. Para quienes buscan complementar el trabajo muscular, Tavira recomienda Hatha Yoga o Vinyasa Yoga, dos alternativas que permiten trabajar la movilidad y el control corporal con diferentes niveles de intensidad. En particular, el Vinyasa se caracteriza por secuencias dinámicas que coordinan movimiento y respiración. Para quienes buscan un mayor desafío muscular, también existen opciones como Power Yoga y Ashtanga Yoga, que combinan resistencia, fuerza y coordinación.

Otra alternativa es el Hot Yoga, que se practica en salas con temperaturas elevadas, generalmente de entre 35 y 40 grados. Según la especialista, el calor aumenta la sudoración y puede elevar la exigencia cardiovascular, aunque esta modalidad no es adecuada para todas las personas y requiere prestar especial atención a la hidratación. La elección depende de la condición física, la experiencia y los objetivos de cada persona. Por eso, conviene adaptar la práctica a las propias necesidades y avanzar de manera progresiva.

El yoga también favorece el bienestar emocional

Más allá de los beneficios físicos, Montero destacó el placer de compartir esta actividad con amigas. "El yoga ya sienta bien. Pero, si además lo compartes con una buena amiga, todavía mejor. Con ella hay más risas, más ganas de volver y eso también cuenta", expresó. Para quienes buscan una práctica tranquila, el Yin Yoga y el Yoga Restaurativo son alternativas posibles. En cambio, quienes quieren trabajar la fuerza y la resistencia pueden optar por estilos más dinámicos.