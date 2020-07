"Milonga", la yerba mate cannábica que conquista el mercado internacional

Samer Atassi nació en Siria pero vivió en Argentina durante toda su adolescencia, lo que lo llevó a conocer el mate. En Estados Unidos tuvo a su hijo Shadi, que también conoció la Argentina. Igual que su padre, se introdujo en la costumbre de beber mate. Juntos crearon Milonga, una yerba que contiene cannabidiol, también conocido como CBD, un químico no psicoactivo proveniente de la planta de la marihuana.

El producto fue lanzado en mayo de 2020 y agotó su primera producción de 200 paquetes en dos semanas, a la que le siguió una tirada de 1500 unidades (600 kilogramos de yerba) que se vendió en tan solo un mes, según contaron al diario argentino La Nación. ​Desde sus inicios, han recibido pedidos de los estados de California,Colorado, Georgia, Indiana,Iowa, Nueva York, Nuevo México, Pennsylvania e incluso desde el exterior, hacia países como Costa Rica, Holanda, México, Nueva Zelanda, y Uruguay.

La marca registrada en Estados Unidos no cuenta con publicidad, y se manejan a través de posteos en redes sociales. Según contaron, se vieron sorprendidos ante la fuerte demanda de la yerba mate, y sobre el hecho de que buena parte de sus compradores no fueran latinos. Curiosamente, los estadounidenses no utilizan el convencional termo, mate y bombilla para la bebida, sino que, en su lugar, hace uso de una cafetera. Aquí puedes ver un tutorial de cómo prepararlo de este modo:

El paquete de yerba de 350 gramos contiene 300 miligramos de CBD y se vende a 19,75 dólares. "Comparado con una yerba tradicional es cara. Si lo mirás con un producto que tenga 300 miligramos de CBD, está regalado. Si comparás acá cualquier ítem de consumo, su equivalente con CBD es de cinco a seis veces más caro. Cuando muestro mi producto no entienden cómo vendemos 300 mg de CBD por ese precio", dijo Samer Attasi.

Se trata de la primera compañía que mezcla el CBD con yerba orgánica, indicaron. "Es diferente en cómo te cae al organismo. Elegir la yerba fue un proceso que llevó meses. Probamos mil diferentes, sin marca, buscamos plantaciones. Finalmente elegimos traer yerba de Santa Catarina, Brasil, con certificados orgánicos y en Oregon se hace la mezcla", explicó Shadi. (Sputnik)