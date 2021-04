En la última edición de Lo de Mariana, programa conducido por Mariana Fabbiani, se vivió un tenso momento en televisión. Pese a que el mismo se desarrolla con absoluta distensión y risas, hubo una situación un tanto confusa. Christophe Krywonis, reconocido chef, le dio indicaciones a la presentadora para elaborar un plato de comida. Pero los modos, quizás, no fueron los más adecuados y lanzó un picante comentario en vivo.

En uno de los tramos del programa, que se emite de lunes a viernes a partir de las 11.30 horas, el francés con pasado en el éxito de Telefe, Bake Off Argentina, es el encargado de poner en práctica diferentes recetas de cocina sumamente exquisitas. Y generalmente, Fabbiani es la que lo acompaña.

La idea del cocinero era preparar spaetzle, un tradicional plato de ñoquis húngaros cuya preparación es sumamente particular. "Vas a hacer esto y lo vas a hacer despacio. Te vas a divertir", le comentó con un tono de gracia el francés a su compañera. Sin embargo, la paciencia se le terminó en pocos segundos y le marcó: "No, ¡esperá que lo ponga primero!".

Martina Soto Pose intervino y le consultó: "Christophe, si no tenemos ese elemento, ¿lo podemos hacer con un colador?". El chef respondió: "Con un colador, y hasta con una cuchara de madera, pero hay que ponerle más consistencia". Y luego, con un tono mejor, le indicó a Mariana Fabbiani: "Pará, yo quiero que vean los spaetzle de la señora, que nunca cocinó spaetzle. Lo que sube ya está listo. Ya hiciste spaetzle, te felicito".

No conforme con su aporte en la elaboración de la comida, Mariana Fabbiani expresó: "¡Una más, una más! Nos vamos a quedar cortos". Y una vez más, Christophe reaccionó: "Esperá a que ponga la masa, no seas tan ansiosa". Con una sonrisa, la conductora dijo: "Está bien. ¿Y esta pasta cómo la hiciste?".

El picante cruce entre Mariana Fabbiani y Christophe en El Trece

Mientras la presentadora seguía preparando el plato, Christophe respondió: "La masa tiene harina, agua con gas...". Al ver que su compañera no estaba haciendo de manera correcta la pasta, se quejó y disparó: "No, ya me la cagó". Una vez más, y con buena onda, Fabbiani le resaltó: "Esperá que lo saco con el dedo así. Bueno, algunos quedarán más gorditos, ya está".

Minutos después de que terminaran de elaborar los ñoquis, Mariana le preguntó: "¿Qué vas a mostrar? ¿Que ensucié?". Y el chef reaccionó: "Es un enchastre". Molesta por la situación, la conductora disparó: "¡Pero Christophe! ¡Pidió un plano para mostrar que ensucié!".