El calvario y la grave denuncia de María Valenzuela: "No me puedo morir ahora"

María Valenzuela hizo una gravísima denuncia en las redes sociales y detalló su calvario. "No me puedo morir ahora", se quejó.

Hace ya un tiempo que se sabe que María Valenzuela sufre mucho con sus problemas de salud, aunque ella misma lo demostró como nunca en esta oportunidad a través de su cuenta oficial de Instagram (@mariavalenzuelaok). Mediante un video en una publicación más una historia en la mencionada red social, la actriz de 65 años dejó en claro qué es lo que le ocurre con su cuerpo y preocupó a sus casi 93 mil seguidores. A pura sinceridad, la protagonista realizó un fuerte descargo y, de paso, hizo una gravísima denuncia también.

María Valenzuela sufre un drama de salud: "Un dolor tan grande"

La artista posteó una grabación en el formato selfie, donde se la puede apreciar demasiado flaca y con el rostro algo demacrado. Allí escribió: "A todos los que se preocupan por mi delgadez, este es el motivo!". Entonces, reveló: “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer".

La actriz resaltó que "el odontólogo se llama Manuel", que él "no está en Argentina" y aclaró que "por razones legales" no puede decir su apellido. Además, reconoció que trata este tema con una médica especialista en mala praxis, aunque ella le avisó que por ahora no puede hacer frente al problema desde la Justicia: "La doctora (Vanesa) De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo”.

“Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina", insistió María Valenzuela, repleta de bronca. Y añadió: "No me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas por hacer en este planeta. Te suplico que tengas piedad de mí”.

Con respecto a los pasos a seguir para intentar empezar a resolver esta compleja situación, la artista remarcó que en abril viajará a Ushuaia para ver a su odontólogo "y amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta". "Otro amigo, el doctor Lucas Hernán García Sánchez, comienza mi tratamiento para ganar tiempo. Así cuando viajo lo termina el doctor Marcelo Carta. Gracias”, profundizó.

La aclaración de María Valenzuela sobre su delicada salud

Luego de la publicación inicial, la actriz agregó una historia en Instagram para explicar los detalles de lo anterior, dado que según ella hubo algunas personas que no interpretaron bien sus mensajes. "Para aquellos que no entendieron! Tengo muelas de vaca (lisas) que no me permiten partir la carne! Como comida blanda, pero masticar un bocado me lleva 20 mts (minutos)!", expresó.

Por último, María Valenzuela aseguró que "el dolor y la angustia hacen que abandone la comida" y que consume "otros productos alimenticios!". Y solicitó: "Pido el nombre de la aseguradora para recuperar algo del dinero que pagué y que este señor se niega a darme! Ahora empiezo con el tratamiento y luego viajo a Ushuaia para terminarlo! Espero que hayan entendido! Gracias a los que me tiraron buena vibra".

Más allá de los inconvenientes en su organismo, también anunció en otra storie que podrá seguir con su actividad laboral y concluyó: "Viajando a Mar del Plata para hacer las dos últimas funciones de Eva y Victoria en el Teatro Provincial! Los esperamos".