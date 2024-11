Tuli Acosta, Emma Vich, Luz Gaggi y todos los famosos que celebraron el orgullo con "La Polenta"

En fotos: Tuli Acosta, Emma Vich, Luz Gaggi y todos los famosos que celebraron el orgullo.

El sábado 2 de noviembre, Buenos Aires se llenó de color y energía con la celebración de la 33ª Marcha del Orgullo LGBTQI+. La icónica ruta que va desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación se transformó en un vibrante desfile de carrozas y creativos disfraces.

Frente a la Casa Rosada, un escenario fue montado para recibir a una variedad de artistas, entre ellos Natalie Perez, TAICHU, Cumbia Dick, Lichi Grams, Gatika y el DJ Alan Fabolous, quienes brindaron espectáculos llenos de música y baile.

Por otro lado, en el escenario del Congreso se presentaron cantantes como Fabián Jara, Vivi Scaliza, Malena Narvay, Ibiza Pareo, Yami Safdie, y el gran cierre estuvo a cargo de Valeria Lynch, quien compartió el escenario con la inesperada invitada Lizy Tagliani. En medio de los brillos y las plumas, se alzaron carteles con mensajes dirigidos a Javier Milei y su gobierno, recontextualizando su controvertida frase sobre "mucho sexo gay" a modo de crítica de su gestión.

La Comisión Organizadora de la marcha se organizó bajo el lema: "No hay libertad sin derechos ni políticas públicas. No hay libertad con ajuste y represión", repudiando el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el recorte de un 76% los fondos para el VIH e ITS.

Dentro de las consignas de este año se encontraban ESI no binaria con presupuesto, en todas las escuelas y niveles educativos, basta de genocidio travesti-trans y ¿Dónde está Tehuel?, lucha que continua por el joven trans desaparecido en 2021 y cuyo principal acusado, Luis Ramos, fue condenado a cadena perpetua.

La fiesta Polenta presente en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+

La fiesta Polenta, conocida por "iluminar la noche", se unió al desfile en Avenida de Mayo con una carroza llena de música y baile. Vera Frod, Chita, Faraonika, Juana Rozas y FIAH fueron algunas de las artistas que animaron la caravana. Maru Frohmann, más conocida como "Polaca" y co-fundadora de la fiesta, expresó a Filo News: "Es esencial que más mujeres y disidencias ocupen los espacios que tradicionalmente han estado dominados por hombres. Hoy es un día de lucha en formato fiesta".

Además, la artista subrayó la importancia de ofrecer oportunidades laborales a personas que no las tienen en otros ámbitos, destacando su deseo de que más espacios no pertenecientes a la comunidad comiencen a incluir a disidencias y mujeres. "Necesitamos que se visibilicen y se demuestre compromiso, especialmente en un año como el actual", agregó.

Entre los asistentes en la carroza, también se encontraban diversas influencers y figuras públicas como Luz Gaggi, Tuli Acosta, Online Mami y Emma Vich de Gran Hermano.