Con el paso de los años, la piel cambia y el maquillaje también necesita adaptarse. Para esta primavera, apostar por texturas cremosas, menos cantidad de producto y tonos que devuelvan luminosidad al rostro puede ser la clave para conseguir un efecto buena cara sin acentuar las líneas de expresión.

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La maquilladora Jen Barreiro explica cómo lograr un maquillaje favorecedor a partir de los 65 años, con algunos trucos que priorizan la naturalidad, la hidratación y la corrección puntual por encima de la cobertura excesiva.

Foto: Telva | Getty Image.

Cómo conseguir un maquillaje rejuvenecedor a partir de los 65 años

Uno de los errores más frecuentes al maquillar pieles maduras es aplicar demasiados productos o recurrir a fórmulas secas que terminan marcando arrugas. Para Barreiro, la preparación de la piel es fundamental: hidratar bien antes de maquillarse ayuda a evitar que el rostro se vea apagado o acartonado.

En este sentido, la experta advierte en TELVA que "el hecho de "no haber hidratado bien la piel antes de maquillarla, utilizar productos demasiado secos o poco hidratantes y aplicar mucho polvo. Todo ello hace que las arrugas se marquen más, especialmente en una piel madura, aunque puede ocurrir a cualquier edad".

En lugar de aplicar una base de maquillaje de alta cobertura en todo el rostro, la maquilladora recomienda trabajar primero sobre las zonas que necesitan corrección, como las ojeras y las manchas. De esta manera, se consigue un resultado más ligero, sin sumar capas innecesarias.

"Empezaría por iluminar y corregir las zonas de oscuridad, como las ojeras o las manchas. No iría directamente a aplicar una base por todo el rostro, sino a corregir esos pequeños detalles que pueden dar un aspecto más cansado", explica Jen Barreiro.

Foto: Telva | Getty Image.

El colorete rosa tostado y el bronceador, la combinación que aporta luminosidad

Para recuperar el aspecto saludable del rostro, el color también juega un papel importante. La maquilladora propone combinar un toque de bronceador con un colorete rosa tostado, una mezcla que aporta calidez y frescura sin resultar demasiado intensa.

"Combinar un toque de bronceador con un colorete rosa, en lugar de utilizar solo colorete. Elegiría un rosa tostado, ni demasiado frío ni demasiado intenso. Esa mezcla crea el efecto de haber tomado un poco el sol o de haber pasado el fin de semana en la playa. Para mí, devuelve inmediatamente un aspecto saludable, independientemente de la edad", recomienda Barreiro.

Además, aconseja realzar zonas estratégicas como el arco de la ceja y la parte alta del pómulo, preferentemente con productos hidratantes en crema, para recuperar visualmente el volumen del rostro.

Las cejas tampoco deben quedar relegadas: peinarlas hacia arriba y rellenarlas, si es necesario, con trazos finos ayuda a abrir la mirada. Para completar el maquillaje, la especialista recuerda hidratar los labios, un gesto sencillo que contribuye a un acabado más cuidado y natural.