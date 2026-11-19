Maquilladores revelan el secreto para un maquillaje natural: “Si tienes piel madura o más de 50, esto te interesa muchísimo”.

A partir de los 50 años, elegir los productos adecuados a la hora de maquillar la piel puede ser complicado si no tenés muchos conocimientos sobre técnicas de maquillaje. Para eso, es clave escuchar las recomendaciones de los profesionales, tanto a la hora de elegir el producto como al momento de aplicarlo sobre la piel.

{{{htmlAmp}}}

En pieles maduras, una técnica demasiado cargada puede restarle naturalidad al rostro y hacer que la base se note más de lo deseado. Para evitarlo, el maquillador español David Francés compartió una serie de consejos que permiten conseguir un acabado más ligero y favorecedor sin renunciar a la cobertura.

El error al aplicar la base de maquillaje que conviene evitar

"Si tienes piel madura o más de 50, esto te interesa muchísimo", comienza diciendo David Francés en uno de sus videos publicados en Instagram. El experto advierte sobre un hábito bastante extendido al momento de maquillarse: distribuir la base mediante pequeños toquecitos por distintas zonas del rostro. "Nunca tomes el maquillaje y lo pongas así como a toques, a trocitos", recomienda el maquillador, mientras muestra cómo se realiza este movimiento.

Según explica, esta forma de aplicación puede generar un resultado demasiado cubriente y poco natural. "Esto va a hacer que tengas muchísima más cobertura y te resta frescura y juventud", advierte Francés. Por eso, propone cambiar la técnica para conseguir que el producto se funda mejor con la piel.

Cómo maquillar la piel a partir de los 50, según expertos, para conseguir una textura natural.

El truco para conseguir un acabado más ligero y luminoso

La clave está en modificar la textura de la base antes de aplicarla. Para conseguirlo, David Francés recomienda combinar una pequeña cantidad de maquillaje con algún producto de tratamiento facial. "Tomalo mezclado con un poco de tratamiento facial, un sérum, una crema de factor solar en blanco", explica el experto. Esta combinación permite aligerar la fórmula y facilita que se extienda de manera más uniforme. Como resultado, vas a conseguir una cobertura mucho más sutil que unifique el tono de la piel sin ocultar totalmente la textura natural.

Cómo aplicar la base para lograr el efecto segunda piel

Además de prestar atención a la mezcla de productos, el maquillador hace hincapié en la manera de distribuirlos. Su consejo es reemplazar los movimientos cortos y repetitivos por trayectos más largos y continuos. "Estos consejos son tanto si lo haces con mano como con brocha", aclara Francés. Y agrega: "Hazlo masajeando, que sean trayectos más largos". De esta manera, la base se integra mejor con la piel y evita acumularse en determinadas zonas. "Lo que vas a conseguir es un efecto segunda piel muchísimo más fresco", concluye el experto.