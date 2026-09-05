Maquilladores profesionales coinciden: "Maquillar y depilar demasiado las cejas envejece la mirada"

Las cejas son uno de los elementos que más influyen en la expresión del rostro. Aunque durante años las tendencias las llevaron hacia formas muy finas, definidas o perfectamente simétricas, los expertos apuestan ahora por recuperar su aspecto natural. Maquillarlas y depilarlas de más, según maquilladores expertos, puede endurecer la mirada y quitarle frescura al rostro.

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No se trata de tener unas cejas gruesas, finas, rectas o arqueadas. Según Sara Bonnet, experta en cejas, cualquiera de estas formas puede resultar favorecedora cuando respeta las características naturales del rostro. El problema está cuando se intenta modificar la ceja en exceso para adaptarla a una tendencia o conseguir una forma que no va con tus facciones.

Cómo depilarse y maquillarse las cejas para no endurecer el rostro.

Demasiado maquillaje puede endurecer la expresión

Uno de los errores más frecuentes está en utilizar demasiado producto para conseguir unas cejas perfectamente definidas. Rellenar todos los espacios, escoger un tono demasiado oscuro o dibujar un comienzo excesivamente marcado puede hacer que el resultado pierda naturalidad. "A veces pecamos de exceso a la hora de maquillarlas con demasiado producto, tonos muy oscuros, cejas muy marcadas o un inicio demasiado definido", explica Sara Bonnet en TELVA.

La especialista recomienda que el maquillaje se utilice únicamente para corregir pequeñas zonas despobladas. En lugar de rellenar toda la ceja, la clave está en realizar pequeños trazos que imiten el pelo natural y se integren con él. "Si necesitas corregir alguna zona más despoblada, hay que hacerlo de una manera muy sutil, aportando pequeños trazos que se fundan con el propio pelo, en lugar de rellenarla por completo", señala Bonnet. El color también juega un papel importante. Para evitar que la mirada quede demasiado dura, el tono elegido debería acompañar al color natural de las cejas y del cabello.

Depilar demasiado también puede cambiar la mirada

Las pinzas pueden convertirse en un problema cuando se utilizan para transformar completamente la forma de las cejas. Aunque las cejas finas vuelven a aparecer entre las tendencias, esto no significa que haya que eliminar gran cantidad de pelo para seguir la moda. "Las cejas más finas pueden resultar muy elegantes y favorecedoras en determinados rostros", reconoce Bonnet.

Sin embargo, si una persona tiene unas cejas naturalmente pobladas, la experta considera innecesario modificarlas por completo únicamente para adaptarlas a una tendencia. Además, existe un inconveniente evidente: el pelo que se elimina en exceso puede no volver a crecer, por lo que una depilación demasiado agresiva puede convertirse en una decisión de la que después sea difícil arrepentirse. La recomendación es limpiar únicamente los pelos que sobran y conservar, en la medida de lo posible, la densidad y estructura natural.

El problema no es tener las cejas gruesas o oscuras

Existe la idea de que determinadas formas de cejas pueden sumar años automáticamente. Sin embargo, Bonnet matiza que no es el grosor, el color o el arco en sí lo que envejece la mirada. "Una ceja puede ser gruesa, oscura, recta o muy arqueada y resultar muy favorecedora si esa es su forma natural y está en armonía con el rostro", explica.

El efecto contrario aparece cuando se fuerza la forma, se alarga demasiado la cola o se utiliza tanto producto que la ceja termina pareciendo artificial. "Exageras el arco, alargas en exceso la cola o utilizas demasiado producto y consigues una ceja rígida y artificial", advierte Bonnet. Por eso, más que copiar una forma concreta, la clave está en potenciar la ceja que ya tenemos. "Cuando respetas tu estructura natural y simplemente la limpias, defines y equilibras, consigues una mirada más favorecida y fresca", afirma la experta.