El delineador puede transformar un maquillaje con apenas unos trazos y modificar completamente la mirada. Sin embargo, cuando parte del párpado móvil queda cubierta al abrir los ojos, una línea que parecía perfecta frente al espejo puede verse diferente o incluso quedar oculta. Esto se conoce como párpado encapotado y conviene conocer las mejores técnicas para maquillarlo con un efecto lifting.

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La maquilladora Anna Barba analizó para la revista Clara los looks de Penélope Cruz y compartió una técnica para adaptar el maquillaje a los ojos encapotados. Su propuesta no busca cambiar la forma del ojo, sino trabajar con ella: observar el pliegue, mantener el trazo fino y orientar el extremo exterior ligeramente hacia arriba.

Foto: Gtres.

El llamado efecto lifting es una ilusión visual que puede aportar el maquillaje, no un cambio físico en el párpado. El resultado dependerá de la forma de cada ojo y de las preferencias de quien lo use.

El truco para delinear los ojos encapotados

La primera recomendación de Barba es mirar al frente mientras se define la dirección del delineado. Así se puede comprobar cómo queda el trazo con los ojos abiertos y dónde aparece el pliegue. “Lo primero que recomiendo es hacer el delineado con el ojo abierto y mirando al frente. Si lo hacemos con el ojo cerrado, podemos conseguir un trazo que parece perfecto, pero que al abrirlo queda parcialmente oculto o incluso deformado por el pliegue”, explicó.

La maquilladora sugiere comenzar con una línea fina, cerca de las pestañas, y darle más protagonismo hacia el extremo exterior. “Para conseguir ese efecto lifting, podemos prolongar ligeramente el rabillo hacia arriba, pero siempre teniendo en cuenta dónde termina el pliegue del párpado”, señaló.

Para probar la técnica en casa, se puede marcar primero la dirección de la línea mirando al frente y después completar el trazo con pequeños movimientos, sin estirar la piel. Un lápiz permite practicar y difuminar el resultado si se prefiere un acabado suave.

Dónde colocar las sombras

Los tonos marrones, topo, bronce y ciruela son algunas de las opciones que menciona Barba. Más allá del color, la clave está en observar dónde queda la sombra con el ojo abierto. La experta recomienda trabajar la transición apenas por encima del pliegue, concentrar la intensidad en el extremo exterior y difuminar hacia arriba y hacia afuera. Así, el color puede seguir visible al mirar de frente.

Pestañas y cejas para completar el maquillaje

Barba también propone rizar las pestañas antes de aplicar la máscara y maquillar las cejas con un acabado gradual: más suave cerca del entrecejo y con algo más de intensidad hacia el arco y el extremo. Para terminar, aconseja usar poca cantidad de producto y difuminar bien. No hace falta seguir todos los pasos, podés elegir el delineado, las sombras o las pestañas según el resultado que más te guste.