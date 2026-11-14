Maquilladores coinciden: “Si quieres quitarte 10 años de encima con un lápiz negro, no lo apliques así"

El lápiz negro es uno de los clásicos del maquillaje, ya que permite definir los ojos, aportar profundidad y darle intensidad a cualquier look. Sin embargo, su aplicación puede jugar en contra cuando se busca una mirada más abierta y descansada. Un trazo demasiado grueso o descendente puede endurecer las facciones y acentuar la caída del párpado, especialmente en pieles maduras.

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Por eso, los maquilladores insisten en que el secreto no está en dejar de utilizar este producto, sino en saber cómo aplicarlo. Andrea Curto, maquilladora y fundadora de Curto Beauty, comparte en CLARA una técnica sencilla para aprovechar sus beneficios y conseguir un efecto rejuvenecedor sin renunciar al delineador negro.

Cómo maquillar los ojos para rejuvenecer la mirada.

El error al aplicar el lápiz negro que puede endurecer la mirada

Uno de los errores más frecuentes es dibujar una línea gruesa debajo de las pestañas inferiores o sobre la línea de agua. Esta forma de delinear puede hacer que los ojos se vean más chicos y acentuar una expresión descendente. “Si quieres quitarte 10 años de encima con un lápiz negro, no lo apliques así porque consigues es endurecer la mirada y hacer que tu ojo se vea más caído”, advierte.

En cambio, propone trabajar sobre la comisura externa del ojo y la cuenca para crear profundidad sin recargar el contorno. El primer paso consiste en dibujar una pequeña V acostada con el lápiz negro, siguiendo la forma natural de la cuenca. Si el párpado está caído o encapotado y la profundidad de la cuenca no se distingue, recomienda realizar el trazo con el ojo abierto.

Cómo maquillar los ojos para rejuvenecer la mirada.

El truco para difuminar el lápiz negro y levantar los ojos

Una vez dibujada la V, llega el momento de difuminar. Para eso, Curto utiliza una brocha fina y plana de punta redondeada, con la que da pequeños toques sobre el delineado hasta integrar el producto y conseguir un acabado más suave. En la zona de la comisura externa, la maquilladora aconseja llevar el difuminado ligeramente hacia adentro, en lugar de extenderlo hacia afuera.

El siguiente paso consiste en incorporar una sombra marrón topo o de tono medio, preferiblemente mate. Con una brocha redonda de pelo más largo, se aplica sobre la misma V para integrar ambos colores y suavizar la intensidad del negro.

Por último, se puede llevar ligeramente el difuminado hacia la sien para estilizar la mirada. “El negro del lápiz le va a dar intensidad al maquillaje y el marrón lo va a suavizar”, concluye Curto.