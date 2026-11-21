Encontrar un maquillaje que destaque los ojos marrones y, al mismo tiempo, ayude a disimular las ojeras puede ser más sencillo de lo que parece. La elección de las sombras, la forma de difuminarlas y la cantidad de corrector son algunos detalles que pueden cambiar el resultado, especialmente cuando la piel del contorno de ojos tiende a estar más seca.

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Para quienes buscan un acabado natural después de los 60 años, los maquilladores proponen combinar sombras cálidas bien difuminadas con un corrector elegido según el color de la ojera. No se trata de seguir reglas obligatorias: son opciones que pueden adaptarse a los gustos y a las características de cada piel.

Maquillaje para mujeres de 60 años de ojos marrones.

Qué sombras usar para destacar los ojos marrones después de los 60

Los tonos bronce, los marrones cálidos y los ciruela suaves son algunas de las opciones que el maquillador Gerard Arce propone para realzar los ojos marrones, según el artículo compartido. Su sugerencia es aplicarlos hacia el extremo externo de la cuenca y difuminarlos para evitar cortes marcados.

La maquilladora Martha Obeo también recomendó tonos cálidos en una entrevista con Woman. Entre sus propuestas para ojos marrones mencionó las sombras avellana, marrón cálida, bronce, cobre y dorada.

Más allá del color, importa cómo se aplica. Arce aconseja “trabajar poca cantidad de producto y difuminar bien para conseguir un resultado elegante y natural”. Entre las texturas que propone se encuentran las sombras en crema o en polvo de acabado satinado, que pueden elegirse según la comodidad y la preferencia de cada persona.

Cómo disimular las ojeras sin recargar el maquillaje

Si además se busca suavizar visualmente las ojeras, el corrector salmón puede ser una alternativa para algunas coloraciones oscuras. La idea es aplicar primero una cantidad pequeña en la zona que se quiere corregir y, después, sumar corrector del tono de la piel solo si hace falta.

La experta en maquillaje Raquel Linde explicó a la revista CLARA que este tipo de producto “no cubre, corrige”. Según señaló, permite usar menos cantidad de maquillaje después y conseguir un acabado más natural.

El tono y la intensidad del corrector pueden variar según el color de la ojera y de la piel: el salmón no es una solución universal. Conviene probar poca cantidad, difuminarla con suavidad y ajustar si es necesario. La sombra, por su parte, resalta los ojos; es el corrector el que se utiliza directamente sobre la ojera para disimular su color.

Maquillaje para mujeres de 60 años de ojos marrones.

Un paso a paso para combinar sombra y corrector

Preparar el contorno: si la zona está seca, aplicar una pequeña cantidad de hidratante apta para el contorno de ojos y esperar a que se absorba. Elegir la sombra: probar un marrón cálido, bronce o ciruela suave y colocar poca cantidad hacia el extremo externo de la cuenca. Difuminar: integrar los bordes con suavidad para que no queden líneas marcadas. Corregir la ojera: aplicar, si resulta adecuado para su color, un toque de corrector salmón en la zona oscura. Luego, sumar corrector del tono de la piel solo si se desea más cobertura.

El resultado dependerá tanto de los productos como de las preferencias de cada persona. La clave es empezar con poca cantidad y agregar más solo si hace falta.