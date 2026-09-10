Maquilladoras coinciden: "A los 50 años, lo más importante es preparar la piel con vitamina C antes de maquillarse"

Conseguir un maquillaje favorecedor a partir de los 50 años no depende únicamente de elegir bien la base, el corrector o el colorete. La preparación de la piel antes de empezar a maquillarse se convierte en uno de los pasos fundamentales para lograr un acabado luminoso, hidratado y natural y un ingrediente clave para esto es la vitamina C.

{{{htmlAmp}}}

Así lo explica la maquilladora Mónica Martínez en TELVA, quien pone el foco especialmente en incorporar productos con vitamina C antes de aplicar el maquillaje. "Lo más importante es preparar la piel con un sérum rico en vitamina C porque nos va a aportar luminosidad, un contorno de ojos efecto frío descongestionante para desinflamar la mirada y una crema hidratante también ricos en esta vitamina, para que la piel aguante todo el día y aporte ese aspecto fresco para poner el maquillaje a continuación", señala la experta.

Maquillaje ideal para mujeres +50 años.

Sérum, contorno de ojos y crema hidratante: el trío previo al maquillaje

La rutina comienza antes de tocar la base. Para Martínez, una piel madura necesita llegar al momento del maquillaje bien hidratada y luminosa, especialmente cuando se busca disimular signos de cansancio. El primer paso es aplicar un sérum rico en vitamina C, un producto que la maquilladora destaca por su capacidad para aportar luminosidad.

Después recomienda utilizar un contorno de ojos con efecto frío, pensado para ayudar a descongestionar la mirada cuando aparecen bolsas u ojeras. Por último, la preparación se completa con una crema hidratante, también con vitamina C y una fórmula capaz de mantener la piel confortable durante el día. El objetivo es evitar que el maquillaje se asiente sobre una piel seca o apagada y conseguir que el resultado final tenga un aspecto más fresco.

La base también debe aportar hidratación

Una vez preparada la piel, llega el momento de la base. En pieles maduras, Martínez apuesta por fórmulas que, además de aportar cobertura, incorporen ingredientes de tratamiento. En concreto, utilizó una base con niacinamida, ácido hialurónico y vitamina C. "Es muy importante la forma de aplicación a toques suaves por todo el rostro porque esto hará que la base se deposite bien y aporte a la piel del rostro un aspecto de luminosidad junto con la crema hidratante", explica.

Corrector sí, pero sin efecto acartonado

El contorno de ojos suele ser una de las zonas que más preocupa al maquillarse después de los 50. El problema aparece cuando se utiliza un corrector muy cubriente pero demasiado seco, ya que puede terminar destacando las líneas de expresión. Martínez recomienda buscar un producto que combine cobertura e hidratación y aplicarlo en pequeñas cantidades.

"Se debería hacer a toquecitos en el lagrimal, otro en el centro de la ojera o de la bolsa y otro en la esquina del ojo para aportar luminosidad con efecto lifting y aplicar con brocha a toquecitos para que quede bien integrado", explica. La clave está en no cubrir toda la zona con una capa gruesa de producto sino ponerlo en puntos estratégicos.

Maquillaje ideal para mujeres +50 años.

El colorete, mejor al final

El orden de aplicación también puede influir en el resultado. En este caso, la experta recomienda dejar el colorete para el último paso, una vez terminados los ojos y los labios. "Es un error aplicar el blush antes de la sombra de ojos porque me puedo equivocar en el color y prefiero darle la armonía al rostro y un toque de color cuando ya está completado", explica.

La elección del tono dependerá además del resto del maquillaje. Por ejemplo, la maquilladora advierte que no siempre resulta acertado combinar un colorete coral con un labial rojo o rosa. Para conseguir un aspecto saludable, una de sus propuestas es utilizar un colorete en crema rosado en la parte alta del pómulo y completar el maquillaje con un toque de iluminador en crema.