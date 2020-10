El ex bailarín del Teatro Colón Maximiliano Guerra sorprendió en la marcha opositora del pasado lunes 12 de octubre. No por su asistencia, que era esperada, sino por su llegada a bordo del auto de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. ¿El artista se posiciona como uno de los candidatos que presentará Cambiemos en las elecciones intermedias?

"Siempre me interesó la política y ahora me nace la vocación de ponerme al servicio: no para ser diputado ni nada, sino para apoyar las cosas que tengan que ver con la mejoría de la sociedad", sostuvo el director del Ballet del Mercosur. En diálogo con Radio Rivadavia, el coreógrafo explicó cómo fue que terminó de copiloto de la ex ministra de Seguridad durante la movilización al Obelisco, una imagen que llamó la atención.

"Hace muchos años conozco a Patricia, pero ahora nos estamos juntando más", contó Guerra. Y añadió: "Viví muchos años en Europa y volví a la Argentina porque pienso que hay mucho por hacer. Quiero dar todo para la sociedad como lo hice en los escenarios".

El ex bailarín remarcó que "hay que defender la libertad, la democracia, la República, que se respete la constitución y que no se haga una reforma judicial sin sentido y cuando la gente está pasando hambre".

Al ser consultado sobre los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respecto a que los manifestantes que concurrieron al Obelisco "no son del pueblo", Guerra respondió: "No se puede esperar mucho de él. Defiende cosas indefendibles. Nosotros sí somos argentinos y somos gente". "Siete meses de encierro es mucho para todos y, lo peor, es que fue sin resultados. Es terrible", concluyó el artista, en referencia a las medidas de aislamiento ante la pandemia de coronavirus.

Santiago Cafiero cruzó a los manifestantes del banderazo 12O

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que los manifestantes que se concentraron ayer en el Obelisco y en distintos puntos del interior del país están "identificados con un partido político que no acepta que perdió las elecciones hace un año".

"Creemos en el derecho a manifestarse; es parte de la democracia. Pero también hay que aceptar la diversidad; no son la gente, no son todos, no son el pueblo; la Argentina es mucho más diversa", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio Continental.

Se refirió de esta manera a los manifestantes opositores que se concentraron ayer en el Obelisco y en distintos puntos del interior del país para rechazar políticas públicas impulsadas por el Gobierno, en una protesta convocada por las redes sociales bajo el hashtag #12O y que mostró variadas consignas, entre ellas, cuestionamientos a las restricciones que impone la pandemia de coronavirus.