Censura machista en TyC Sports

No es la primera vez que en TyC Sports se deslegitima no sólo la opinión sino el trabajo de una mujer en lo que atañe a los deportes. En esta oportunidad, al aire en Abran Cancha, la periodista Florencia Vezza pasó un incómodo momento cuando quiso hablar sobre Racing y el panel masculino, además de pasar por alto su observación, le sugirió que tenía otras intenciones con el delantero Iván Maggi.

La periodista sigue la campaña de Racing y, a diferencia del panel de "expertos", precisó sobre la performance del delantero Iván Maggi quien se viene luciendo en las últimas fechas del torneo nacional y sobre su titularidad en el equipo que dirige Juan Antonio Pizzi. "¿Cuánto falta para que Maggi sea titular?", preguntó Florencia Vezza.

Lejos de meterse en los debates que tanto caracterizan a los magazines deportivos de la TV, el periodista Rodolfo Cingolani se olvidó del encuentro entre River Plate y Racing y del propio Torneo de Primera División tras expresar: "¿Te gustó Maggi, no? Es rubio, fachero". Incómoda, la periodista propuso:

"¿Ustedes lo ven a Racing? A cualquiera que mire Racing le tiene que gustar Maggi", pero los periodistas seguían bromeando en lugar de analizar el presente del club de Avellaneda.

Por último, la joven denunció: "No me puede gustar como juega, me gusta lo fachero", pero los periodistas seguían haciendo de la suya, avergonzándose a sí mismos y a la propia profesión que cada vez cuenta con menos espacio en TyC.

En Twitter cargaron contra Rodolfo Cingolani

Si bien varios canales pasan por alto la falta de profesionalismo de algunos periodistas, las redes sociales dan su espacio para poner en escena a ciertos personajes que destratan a las profesionales de la comunicación y del deporte. Esta vez, la red social del pajarito expuso al periodista Rodolfo Gringo Cingolani durante la observación de la periodista Florencia Vezza.