Dejar de teñirse y lucir las canas naturales implica también revisar qué colores iluminan o apagan más el rostro a la hora de vestirse y maquillarse. La colorimetría cambia cuando el cabello pierde su pigmentación, por lo que ciertas prendas que antes iluminaban el rostro pueden dejar de hacerlo.

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Macarena Olmos, asesora de imagen, explica en El Destape qué tonos conviene elegir, cuáles pueden endurecer las facciones y cómo encontrar una paleta que acompañe el pelo gris o blanco. Saber cuáles son tus subtonos de piel (frío o cálido) puede ser una gran herramienta de autoconocimiento para sacar la mejor versión de una misma.

Por qué cambia la colorimetría cuando aparecen las canas

El cabello es uno de los colores más importantes que tenemos cerca del rostro y, cuando cambia, también modifica cómo nos quedan los tonos de la ropa. Por eso, si se busca dejar de depender de la tintura, conocer la colorimetría es fundamental, especialmente para identificar si el subtono de la piel es cálido o frío.

"Los colores que te quedaban bien con el pelo teñido no siempre te quedan igual con canas", explica Olmos. La especialista señala que las canas suelen tener tonalidades frías, blancas, grisáceas o plateadas, por lo que es importante elegir prendas que acompañen la temperatura de la piel. Si la persona es cálida, por ejemplo, una cana muy fría cerca del rostro puede "apagarte la piel, marcar las ojeras y quitarte luminosidad".

Foto: Dimitrios Kambouris.

Qué colores favorecen a las mujeres con canas

Es natural que con el paso del tiempo, el contraste natural del rostro disminuya: el cabello se aclara y la piel pierde parte de su color. Por eso, en general, funcionan mejor los contrastes medios o bajos cerca de la cara, en lugar de tonos muy oscuros que pueden endurecer las facciones y acentuar arrugas, ojeras y líneas de expresión.

"Los colores muy oscuros y pesados cerca del rostro, como el negro, el berenjena profundo o el gris muy oscuro, endurecen las facciones y marcan más las arrugas, las ojeras y las líneas de expresión", advierte la asesora de imagen. Entre los neutros que pueden favorecer se encuentran el chocolate, el gris medio, el crema, el marfil, el blanco roto y el camel, siempre teniendo en cuenta la temperatura de cada persona.

En lugar de negro, por ejemplo, se puede optar por un chocolate medio, un gris medio o un azul noche suave. Sin embargo, esto no significa que haya que limitarse a colores apagados. Una mujer de subtono frío y canas plateadas puede verse especialmente luminosa con un fucsia, un azul Francia o un verde esmeralda.

Foto: Rodin Eckenroth.

"Esto no significa apagarse ni vestirse siempre de neutros. Hay colores vivos que con canas quedan muy bien", aclara Olmos, quien remarca que "no hay una paleta única para los 60, hay una paleta para cada persona".

Cómo saber si te favorecen los colores cálidos o fríos

Para tener una primera aproximación a la colorimetría, Olmos recomienda hacer una prueba frente al espejo, sin maquillaje, con el pelo recogido o cubierto y bajo luz natural, preferentemente cerca de una ventana y sin sol directo.

Se puede colocar debajo del mentón un elemento plateado, como papel aluminio, y después uno dorado, que puede ser una tela o una prenda. La clave está en observar qué sucede en las ojeras, los labios, el mentón y el surco nasogeniano. "Un color va a iluminar y suavizar esas zonas, y el otro va a marcarlas todavía más, con la cara más cansada o el famoso 'te ves enferma'", explica.

Otra alternativa es comparar una prenda blanco óptico con una blanco roto o crema. Si el blanco óptico armoniza mejor con el rostro, es posible que la persona tenga un subtono frío; si el crema resulta más favorecedor, probablemente sea cálido.

Estas pruebas sirven como orientación, pero no reemplazan una asesoría profesional. "Los colores no se quedan en cálida o fría", advierte la experta. También se analiza el contraste, la profundidad y la intensidad, dimensiones que permiten determinar qué tonos se adaptan mejor a cada persona y construir una paleta personalizada.